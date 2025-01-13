Σε περιπέτειες έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η κυρία Μαρίνα Σταυράκη (πρώην Πατούλη), η οποία έπεσε θύμα απάτης από μία γυναίκα που συστήθηκε ως γιατρός και η οποία νοικιάζει το «χρυσό σπίτι» της στην Πεύκη.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε συγκλονισμένη και πολύ στενοχωρημένη από την υπόθεση της γιατρού - "μαϊμού" και ότι κλήθηκε από την αστυνομία να καταθέσει σχετικά με καταγγελίες για την νοικάρισσά της.

«Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Μου έχουν κάνει κλήση για να κάνω κατάθεση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ακόμη και από άτομα που δείχνουν μια φερεγγυότητα. Στο τέλος θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Με ενημέρωσαν από το Α.Τ. γιατί έχουν κάνει κι άλλοι παθόντες μηνύσεις. Έψαξαν το συγκεκριμένο πρόσωπο και βρήκαν ότι μένει στο παλιό μου σπίτι που νοικιάζω εδώ στην Πεύκη, οπότε με κάλεσαν να μάθουν τι γνωρίζω για την υπόθεση. Είναι πολύ τυπική στις πληρωμές της αλλά έχω συγκλονιστεί. Με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το θέμα» τόνισε η Μαρίνα Σταυράκη.

Πηγή: skai.gr

