Νικόλ Κίντμαν: Μας είχε πει ότι χωρίζει με τον Κιθ Έρμπαν, αλλά κανείς δεν διάβασε πίσω από τις λέξεις…

Η Νικόλ Κίντμαν υπαινίχθηκε το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν με μια αινιγματική δήλωση στο περιοδικό «Vogue», αλλά κανείς δεν διάβασε πίσω από τις λέξεις… Η διάσημη ηθοποιός του «Babygirl» ρωτήθηκε πώς αισθάνεται στα 50 της και απάντησε: «Πόσες φορές πρέπει να σου μάθουν ότι νομίζεις ότι ξέρεις πού πηγαίνει η ζωή σου και μετά να διαπιστώνεις ότι δεν πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση;».

Η εικόνα της Νικόλ Κίντμαν με το απαλό χαμόγελο, τα φωτεινά μαλλιά και τη χαρακτηριστική ευγένεια έχει γραφτεί στη μνήμη μας σαν κάτι σχεδόν διαχρονικό. Όμως πίσω από τη λάμψη, πίσω από τα κόκκινα χαλιά και τα εξώφυλλα, κρύβεται τώρα μια γυναίκα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά από έναν χωρισμό που έκλεισε έναν κύκλο 19 χρόνων.

Και είναι αλήθεια ότι ο γάμος της με τον Κιθ Έρμπαν ήταν μια πραγματική ιστορία αγάπης, από εκείνες που κάνουν τον κόσμο να πιστεύει ότι το «πάντα» υπάρχει. Τον γνώρισε λίγο μετά τον δύσκολο χωρισμό της από τον Τομ Κρουζ, τότε που, όπως είχε πει η ίδια, ένιωθε «άδεια αλλά ανοιχτή στο φως». Ο Κιθ ήταν αυτό το φως. Ένα φως με μουσική, πάθος, ευαισθησία και τις… σκιές του.

Η ηθοποιός, με τον τρόπο της, φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτή τη φάση με αξιοπρέπεια και σιωπή. Δεν έκανε δηλώσεις οργής, δεν επέτρεψε να μετατραπεί το «τέλος» σε θέαμα. Εμφανίστηκε με τις κόρες της στο Παρίσι, κρατώντας τες από το χέρι -όχι για να κάνει εντύπωση, αλλά σαν μια απλή μητέρα που δείχνει στα παιδιά της πως η ζωή συνεχίζεται...

Η ηθοποιός του «Eyes Wide Shut» υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν την περασμένη εβδομάδα. Στην αίτησή της ανέφερε «ασυμβίβαστες διαφορές» και πρόσθεσε ένα σχέδιο για την ανατροφή των δύο κοριτσιών τους. Πολλές πηγές ανέφεραν στο «TMZ» ότι το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2006, ζει χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού» και ότι ο 57χρονος σταρ της κάντρι μουσικής μετακόμισε στο δικό του σπίτι.

Στα 58 της, η Κίντμαν δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Δεν χρειάζεται να «ξαναγεννηθεί», γιατί ποτέ δεν χάθηκε. Ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας: ότι δεν τη βλέπουμε να καταρρέει, αλλά να επαναπροσδιορίζεται ήσυχα. Ο χωρισμός δεν είναι πάντα το τέλος μιας ιστορίας. Μερικές φορές είναι το σημείο που μια γυναίκα ξαναγράφει τη δική της. Και η Νικόλ δείχνει έτοιμη να το κάνει…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.