Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε τη μάχη της με τη διατροφική διαταραχή, την οποία κατάφερε να κρύψει ακόμη και από τους συγγενείς της. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Victoria Beckham», η πρώην Spice Girl ομολογεί ότι «δεν της άρεσε» αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη, οπότε άρχισε να ελέγχει το βάρος της με έναν τρόπο που η ίδια περιγράφει ως «εξαιρετικά ανθυγιεινό».

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας Posh μοιράζεται για πρώτη φορά τον πόνο της από την ντροπή για το σώμα της, κάτι που ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη και φοιτούσε στη θεατρική σχολή, αλλά δεν το είχε αποκαλύψει ούτε στους αγαπημένους της γονείς, Tony και Jackie.

Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι συγκλονιστική στο ντοκιμαντέρ: «Άρχισα πραγματικά να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μην μου αρέσει ο εαυτός μου και επειδή άφησα αυτό να με επηρεάσει, δεν ήξερα τι έβλεπα όταν κοίταζα στον καθρέφτη.

Ήμουν χοντρή; Ήμουν αδύνατη; Δεν ξέρω, χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν απλά πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε ό,τι έγραφαν για εμένα ή στις φωτογραφίες που τραβούσαν και υποθέτω ότι ήθελα να το ελέγχω αυτό. Μπορούσα να το ελέγχω με τα ρούχα, μπορούσα να ελέγχω το βάρος μου. Και το έκανα με έναν απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο.

Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα. Και ποτέ δεν ήμουν ειλικρινής με τους γονείς μου. Ποτέ δεν μίλησα δημόσια για αυτό, σε επηρεάζει πραγματικά. Όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Και υποθέτω ότι αυτό με συνόδευε όλη μου τη ζωή», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Βικτόρια Μπέκαμ.

Η καριέρα της ξεκίνησε το 1994, όταν εντάχθηκε στις Spice Girls, το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα όλων των εποχών. Ως «Posh Spice», η Βικτόρια ξεχώριζε για το κομψό της στυλ, το μίνιμαλ ντύσιμο και το αριστοκρατικό της παρουσιαστικό. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, θα μπορούσε εύκολα να μείνει στη μουσική, όμως εκείνη είχε άλλα σχέδια.

Το 2008 λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων «Victoria Beckham», η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της βρετανικής μόδας. Οι δημιουργίες της χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές, διαχρονική κομψότητα και αυστηρή θηλυκότητα. Το brand της έχει παρουσιάσει επιδείξεις σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι κ.ά.

Η αγωνία της Βικτόρια για την εικόνα του σώματός της ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη και κέρδισε μια θέση στη σχολή θεάτρου Laine Theatre, την οποία, όπως αποκαλύπτει, οι γονείς της χρηματοδότησαν υποθηκεύοντας το σπίτι τους. Παρά τη σκληρή δουλειά της, δεν ήταν η καλύτερη χορεύτρια, ούτε η καλύτερη τραγουδίστρια. Ωστόσο, όπως λέει η ίδια, φαινόταν διαφορετική από τις συμμαθήτριές της.

«Δεν έμοιαζα με τις άλλες κοπέλες», τονίζει και προσθέτει: «Εκεί άρχισα να δέχομαι πολλές κριτικές για την εμφάνισή μου, το βάρος μου.

Θυμάμαι τον διευθυντή της θεατρικής σχολής να μου λέει, ξέρεις, στο τέλος της παράστασης θα πετάξουμε μέσα. Μπορείτε να πετάξετε», εννοώντας ότι δεν ήμασταν τόσο αισθητικά ευχάριστες όσο κάποιες άλλες, ''οπότε θα σας πετάξουμε στο πίσω μέρος''». Η μητέρα της Βικτόρια, Τζάκι, προσθέτει επίσης ότι είπαν στη σταρ: «Είσαι υπέρβαρη. Θα είσαι στο πίσω μέρος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βικτόρια Μπέκαμ πέρα από τη μόδα, έχει εμπλακεί και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τα αρώματα και τα καλλυντικά της σειράς «Victoria Beckham Beauty», που προωθούν τη φυσική ομορφιά και την ποιότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.