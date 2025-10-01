Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Οι ερωτικές σκηνές επηρέασαν τον γάμο τους - «Απεταξάμην» τους οργασμούς…

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα της ερωτικής ταινίας «Babygirl», αφού απογοητεύτηκε από τα γυρίσματα των πολυάριθμων αισθησιακών σκηνών και δεν άντεχε πλέον να την αγγίζουν ή να προσποιείται ότι έχει οργασμούς. Μάλιστα, η εφημερίδα «The Sun» είχε αποκαλύψει ότι οι σκηνές με τον Harrison και τον Antonio Banderas, ως σύζυγό της, της «έπεσαν» πολύ… βαριές για να τις διαχειριστεί.

Η 58χρονη ηθοποιός έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι με την πρωταγωνιστική της ερμηνεία στη συγκεκριμένη ταινία, ενώ είχε αποκαλύψει ότι μισεί πλέον να γυρίζει τόσες πολλές ερωτικές σκηνές και αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα. Και η παραδοχή της ότι «δεν την ένοιαζε αν δεν την αγγίξουν ποτέ ξανά στη ζωή της», πλέον εξηγείται, αφότου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Η αίτηση υποβλήθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, λίγες ώρες μετά την απρόσμενη είδηση του χωρισμού τους. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο σταρ δείχνουν ότι η διαδικασία διαζυγίου ήταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Έρμπαν υπέγραψε το σχέδιο γονικής μέριμνας στις 29 Αυγούστου και η Κίντμαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τενεσί, θα χρειαστούν τουλάχιστον 90 ημέρες για να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο.

Στο «Babygirl», η Νικόλ Κίντμαν υποδυόταν μια παντρεμένη επικεφαλής εταιρείας με ισχυρή δύναμη, η οποία ερωτεύεται ένα μικρότερό της, τον 28χρονο Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson). «Υπήρχε ένα μοίρασμα και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και στη συνέχεια απογοήτευση. Ένιωθα σαν να έπρεπε να πω ‘’Μην με αγγίζεις’’. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που έλεγα: ‘’Δεν θέλω πια να έχω οργασμό’’. Μην έρχεσαι κοντά μου. Μισώ να το κάνω αυτό», ανέφερε η ηθοποιός.

Τα νομικά έγγραφα περιλαμβάνουν ένα συμφωνημένο σχέδιο λύσης του γάμου και γονικής επιμέλειας, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στον δικαστή. Ωστόσο, υπήρχαν σαφή σημάδια έντασης στον γάμο τους μετά τον ρόλο της Κίντμαν στην ταινία. Ενώ έλαβε θετικές κριτικές, ο σύζυγός της δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις πρεμιέρες μαζί της, αντίθετα παρέμεινε στην Αυστραλία για δουλειά. Επίσης, ο Κιθ Έρμπαν συνήθιζε να αποκαλεί τη σύζυγό του «babygirl», πολύ πριν αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η Κίντμαν είχε αποκαλύψει πέρυσι: «Έχει στην πραγματικότητα τατουάζ τη λέξη «babygirl» στο πίσω μέρος του λαιμού του. Ο Κιθ δεν επιτρέπεται να αποκαλεί κανέναν άλλο ‘’babygirl’’. Αλλά τώρα, λόγω της ταινίας, έχει αποκτήσει διαφορετικό νόημα. Έτσι, λέει, "Όχι, εξακολουθώ να έχω πλήρη δικαιώματα πάνω στο babygirl!"», ανέφερε τότε χαμογελώντας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.