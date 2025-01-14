Η Νικόλ Κίντμαν σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο με την τελευταία της ταινία «Babygirl». Το ερωτικό θρίλερ, που κυκλοφόρησε την ημέρα των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ, έχει λάβει εγκωμιαστικά σχόλια τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους κριτικούς, κυρίως λόγω της τολμηρής ερμηνείας της Αυστραλής ηθοποιού.

Η ταινία, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Αυστραλία μέσα στον Ιανουάριο, έχει ήδη ξεπεράσει σε παγκόσμιες πωλήσεις τα 20 εκατ. δολάρια του προϋπολογισμού της. Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, η ταινία είχε εισπράξει 21,7 εκατ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 3,6 εκατ. δολάρια στον Καναδά.

Η πρωταγωνίστρια ήταν υποψήφια για την 20ή Χρυσή Σφαίρα της για τον ρόλο της στη συγκεκριμένη ταινία, που της χάρισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στο «Babygirl», που χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο σέξι ταινίες της χρονιάς, η Nicole Kidman υποδύεται τη Romy, στέλεχος που είναι παντρεμένη με τον διευθυντή θεάτρου Jacob (Antonio Bandaras). Ανικανοποίητη από τη σεξουαλική της ζωή, βρίσκει αυτό που έψαχνε σε έναν ασκούμενο στη δουλειά, τον Samuel (Harris Dickinson), με τον οποίο συνάπτει μια έντονη ερωτική σχέση.

Η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε ότι η ταινία έχει ως στόχο να δείξει τη γυναικεία σεξουαλική απόλαυση όπως πραγματικά είναι. Λόγω των ερωτικών της σκηνών, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θέλει να την παρακολουθήσουν οι κόρες που μοιράζεται με τον μουσικό Keith Urban, η 16χρονη Sunday Rose και η 14χρονη Faith Margaret. «Λοιπόν, οι κόρες μου δεν το βλέπουν», δήλωσε η Nicole στην Telegraph, προσθέτοντας: «Αλλά έχουν επίσης δηλώσει ότι δεν θέλουν να το δουν. Καμία από αυτές δεν ενδιαφέρεται να δει τη μαμά έτσι».

Επίσης, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι οι σκηνές με τον Harrison και τον Antonio Banderas, ως σύζυγό της, της «έπεσαν» πολύ… βαριές για να τις διαχειριστεί. Μάλιστα, είχε παραδεχτεί ότι ήταν τόσο ερεθισμένη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει.

«Υπήρχε ένα μοίρασμα και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και στη συνέχεια απογοήτευση. Ένιωθα σαν να έπρεπε να πω ‘’Μην με αγγίζεις’’. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που έλεγα: ‘’Δεν θέλω πια να έχω οργασμό’’. Μην έρχεσαι κοντά μου. Μισώ να το κάνω αυτό. Δεν με νοιάζει αν δεν με αγγίξουν ποτέ ξανά στη ζωή μου! Το έχω ξεπεράσει», ανέφερε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

