Η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο ερεθισμένη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ερωτικού δράματος «Babygirl» που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει. Η 57χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ερωτική ταινία έχοντας ως συμπρωταγωνιστή της τον 28χρονο Harris Dickinson. Σύμφωνα με τη «The Sun», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι σκηνές με τον Harrison και τον Antonio Banderas, ως σύζυγό της, της «έπεσαν» πολύ… βαριές για να τις διαχειριστεί.

Η διάσημη ηθοποιός ανέφερε: «Υπήρχε ένα μοίρασμα και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και στη συνέχεια απογοήτευση. Ένιωθα σαν να έπρεπε να πω ‘’Μην με αγγίζεις’’. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που έλεγα: ‘’Δεν θέλω πια να έχω οργασμό’’. Μην έρχεσαι κοντά μου. Μισώ να το κάνω αυτό. Δεν με νοιάζει αν δεν με αγγίξουν ποτέ ξανά στη ζωή μου! Το έχω ξεπεράσει».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την ημέρα των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ. Η ταινία ακολουθεί την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο Romy (Kidman), η οποία θέτει σε κίνδυνο την καριέρα της και το έργο της ζωής της, όταν αρχίζει μια έντονη σχέση με τον νεαρό ασκούμενο Samuel (Dickinson).

Η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies» δήλωσε ότι την προσέλκυσε το πρότζεκτ επειδή ήταν «μια περιοχή που δεν είχε βρεθεί ποτέ» στην καριέρα της. Εξήγησε: «Πάντα ήμουν σε μια αναζήτηση ως ηθοποιός, πάντα έλεγα, πού δεν έχω πάει; Και τι μπορώ να εξερευνήσω ως άνθρωπος; Και αυτή ήταν μια περιοχή, στην οποία δεν είχα βρεθεί ποτέ».

Η 57χρονη σταρ του Χόλιγουντ έχει ήδη λάβει τα εύσημα των κριτικών για την ερμηνεία της μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας , όπου της απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού.

Το τρέιλερ δείχνει την εξέλιξη της σχέσης τους, από την πρώτη φορά που συναντιούνται μέχρι τα διάφορα ραντεβού τους, πώς ο χαρακτήρας της Νικόλ «απελευθερώνεται» μέσα από αυτή τη σχέση. Στη συνέχεια, οι θεατές παίρνουν μια γεύση από τη ζωή της Romy, που προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας, από τη φροντίδα των παιδιών της μέχρι τη σχέση της με τον λατρευτό σύζυγό της Jacob (Antonio Banderas).

Πηγή: skai.gr

