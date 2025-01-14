Ο Τζέιμς Ντιν αποκάλυψε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον αιδεσιμότατο Τζέημς Ντι Γουέρντ (James DeWeerd) όταν ήταν ακόμη έφηβος.

O νεαρός Ντιν είχε χάσει τη μητέρα του από καρκίνο όταν ήταν μόλις εννέα και ο πατέρας του - ανίκανος (ή απρόθυμος) να φροντίσει τον γιο του - τον είχε στείλει στο Fairmount της Ιντιάνα, για να ζήσει με τη θεία του και τον θείο του.

Όταν o αιδεσιμότατος έφτασε στο Fairmount, φαινόταν στους ντόπιους καλλιεργημένος και κοσμικός. Πρώην ιερέας του στρατού, είχε περάσει χρόνο σπουδάζοντας στην Αγγλία, γνώριζε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και μιλούσε για την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη μουσική.

Επίσης, σύμφωνα με το «The Secret Life of James Dean» του Jason Colavito, είχε μια τάση για τα έφηβα αγόρια. Με το πρόσχημα ότι προσφέρει στους νέους πνευματική καθοδήγηση, τους πήγαινε στο YMCA, επισκεπτόταν μουσεία και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τους ζητούσε να κολυμπήσουν γυμνοί μαζί του.

«Κανένα αγόρι δεν κατηγόρησε ποτέ τον πάστορα για οποιαδήποτε αδικοπραγία», γράφει ο Colavito, «αλλά δεκαετίες αργότερα, κάποιοι κάτοικοι της πόλης αναρωτήθηκαν».

Ο Colavito συνεχίζει: «Ο Dean άρχισε να έλκεται από τον DeWeerd, τον πιο κοσμικό και εκλεπτυσμένο άνθρωπο που είχε γνωρίσει ποτέ και αυτόν που ένιωθε ότι τον καταλάβαινε καλύτερα από τους περισσότερους. Ο DeWeerd ήταν ευτυχής βλέποντας στον Ντιν το μόνο αγόρι στην πόλη που μπορούσε να εκτιμήσει πραγματικά τα ανώτερη κουλτούρα του και έτσι σύντομα ανέπτυξαν μια φιλική σχέση .Οι δυο τους δειπνούσαν μαζί και συζητούσαν για ώρες για φιλοσοφία και ποίηση στο μεγάλο και πολυτελές σπίτι που μοιραζόταν ο αιδεσιμότατος με τη μητέρα του».

Η επιρροή του DeWeerd λέγεται ότι πυροδότησε το πάθος του Dean για το θέατρο, τους αγώνες αυτοκινήτων και τις ταυρομαχίες.

«Ο Τζέημς ήταν συνήθως χαρούμενος, όταν ξάπλωνε στο πάτωμα της βιβλιοθήκης μου, διαβάζοντας Σαίξπηρ ή άλλα βιβλία της επιλογής του», φέρεται να είπε ο πάστορας. «Του άρεσε να παίζει καλή μουσική απαλά στο βάθος. Ο Τσαϊκόφσκι ήταν ο αγαπημένος του».

Όμως, όπως επισημαίνει ο Colavito, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος του Ντιν κατά 15 χρόνια, ήταν επίσης γνωστός για το έντονο στυλ κηρύγματος και τις φονταμενταλιστικές θρησκευτικές του απόψεις.

Ο Ντιν, γεμάτος θλίψη για την οικογένειά του και απέχθεια για τον εαυτό του, άνοιγε την καρδιά του στον μέντορά του. «Ανησυχούσε ότι ήταν κακός, ότι ο Θεός τον είχε τιμωρήσει παίρνοντας τη μητέρα του και διώχνοντας τον πατέρα του, και ότι αν κάποιος ήξερε πόσο κακός ήταν μέσα του, δεν θα τον αγαπούσε ποτέ». Η συμβουλή του DeWeerd ήταν τουλάχιστον σκληρή. «Δίδαξα στον Τζέημς ότι ήταν διεφθαρμένος και μοχθηρός, ότι έπρεπε να αναζητήσει τη σωτηρία», είπε.

«Όσοι γνώριζαν τον Ντιν εκείνη την εποχή, ένιωθαν ότι τα λόγια του για τον πάστορα παρέπεμπαν σε σεξ», γράφει ο Κολαβίτο. Ο Ντιν πλησίαζε ολοένα και περισσότερο τον αιδεσιμότατο τα τελευταία δύο χρόνια του γυμνασίου και μετά τον πρόωρο θάνατό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών - ακριβώς τη στιγμή που βρισκόταν στο κατώφλι του να γίνει σταρ - οι ιστορίες του Τύπου άρχισαν να το υποδηλώνουν: Η σχέση τους είχε μετατραπεί σε σεξουαλική.

Μάλιστα, στο βιβλίο του το 1994, «Boulevard of Broken Dreams», ο Paul Alexander έγραψε: «Κατά πάσα πιθανότητα, ο Τζέημς έχασε την παρθενία του από τον DeWeerd».

Σύμφωνα με τον Colavito, «ο Ντιν αναφέρθηκε σε αυτό μόνο μία φορά, χρόνια αργότερα, όταν σε μια σπάνια στιγμή, αργά ένα βράδυ, ομολόγησε ότι ο αιδεσιμότατος τον είχε κακοποιήσει».

Σε μια συνέντευξη το 1997, η Elizabeth Taylor μίλησε για τις εξομολογήσεις του Dean όταν βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Giant - την τελευταία ταινία του Dean. Αλλά έβαλε τον συγγραφέα να υποσχεθεί ότι οι πληροφορίες θα παρέμεναν μυστικές μέχρι τον θάνατό της.

«Ό,τι κι αν είχε συμβεί, οι δυο τους είχαν γίνει συναισθηματικά οικείοι με τρόπους που και οι δύο αναγνώριζαν ότι θα έπρεπε να παραμείνουν ιδιωτικοί. Κανένας από τους δύο δεν μίλησε δημόσια για τη σχέση τους όσο ζούσε ο Ντιν», γράφει ο Colavito. «Ο DeWeerd σύντομα θα αποκτούσε εθνική φήμη ως ευαγγελιστής και ιεροκήρυκας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, και δεν ήθελε να προκαλέσει ανεπιθύμητες ερωτήσεις».

Από την πλευρά του, ο Ντιν αρνιόταν πάντα ότι ήταν ομοφυλόφιλος, λέγοντας: «Δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Αλλά επίσης δεν περνάω τη ζωή μου με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη μου».

Με αυτό ενοούσε σιωπηρά ότι απολάμβανε σχέσεις με άνδρες και γυναίκες - ο ζωώδης μαγνητισμός του δεν έκανε διακρίσεις - και φαινόταν περισσότερο από χαρούμενος που ικανοποιούσε όλες τις σεξουαλικές του επιλογές. Μεταξύ των φημολογούμενων σχέσεών του ήταν ο συμπρωταγωνιστής του στο Giant, Rock Hudson, η Marilyn Monroe και ο Marlon Brando.

Επίσης, ο Ντιν εκβιάστηκε να πληρώσει έναν πρώην εραστή του, επειδή φοβόταν μήπως τον χαρακτηρίσουν ομοφυλόφιλο. Εικάζεται ότι πλήρωσε 800 δολάρια στον Ρότζερς Μπράκετ, ένα πλούσιο διαφημιστικό στέλεχος, το 1954, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του East of Eden, σε μια συμφωνία που παρέμεινε μυστική για επτά δεκαετίες. Ο Ντιν έδωσε αυτά τα χρήματα παρόλο που πίστευε ότι ο Μπράκετ τον είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας σχέσης τους.

Ωστόσο, ήξερε επίσης ότι η φήμη του θα μπορούσε να είχε καταστραφεί καθώς η ομοφοβία ήταν ανεξέλεγκτη στην Αμερική της δεκαετίας του 1950. Έτσι πλήρωσε το ποσό το οποίο ισοδυναμεί με 14.500 δολάρια σήμερα για να αποφύγει ένα «δημόσιο σκάνδαλο».

Ο Ντιν πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου 1955, σε μετωπική σύγκρουση ενώ οδηγούσε την Porsche 550 Spyder του.

Ο James DeWeerd ήταν ένας από τους δύο πάστορες που λειτούργησαν στην κηδεία του. Διάβασε ένα ποίημα του John G. Neihardt, το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους: «Αφήστε με να φύγω γρήγορα, σαν ένα φως κεριού που σβήστηκε ακριβώς στην ακμή της λάμψης του».

Πηγή: dailymail.co.uk

