Ο Hugh Jackman και η Sutton Foster εθεάθησαν να φιλιούνται παθιασμένα για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους. Ο 56χρονος ηθοποιός και η νέα του σύντροφος, επίσης ηθοποιός, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον έρωτά τους σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail».

EXCLUSIVEHugh Jackman and Sutton Foster can't keep their hands off each other in passionate kissing photos pic.twitter.com/11x2UHvWQJ January 14, 2025

Η Foster απαθανατίστηκε να χαϊδεύει τρυφερά το πρόσωπο του Jackman, να αγκαλιάζονται και στη συνέχεια να φιλιούνται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν διαστάσει σύζυγος του Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι ο πραγματικός λόγος για τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν η Sutton Foster. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Music Man», σύμφωνα με το «Us Weekly», ήταν η «πέτρα του σκανδάλου» στον γάμο τους.

Ο Hugh και η Furness ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι χωρίζουν μετά από 27 χρόνια γάμου. Ήταν Μάρτιος του 2020 -εποχή πανδημίας- όταν ο 56χρονος Hugh Jackman και η 49χρονη Sutton Foster συναντήθηκαν για την αναβίωση ενός μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. Εκεί φαίνεται να ξεκίνησε και το ειδύλλιο. Ο Hugh και η Sutton ανέλαβαν τους ρόλους του Harold Hill και της Marian Paroo στο «The Music Man», το οποίο «ανέβηκε» από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 στο Winter Garden Theatre, στο Μανχάταν.

Actor Hugh Jackman and wife Deborra-Lee Furness to separate after 27 years https://t.co/Wx5aKpfyJ0 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2023

Η εξωσυζυγική τους σχέση ήταν ο λόγος που έφερε το «τέλος» στον γάμο του με τη Deborra-Lee Furness. «Πολλοί άνθρωποι στο Μπρόντγουεϊ το ήξεραν και το κρατήσαμε μυστικό, επειδή και οι δύο είναι τόσο καλοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Όλοι σεβάστηκαν την ιδιωτική τους ζωή. Είναι πραγματικά ευτυχισμένοι τώρα», ανέφερε άνθρωπος που είχε μιλήσει στο «Us Weekly».

Πηγή: skai.gr

