Nicole Kidman: Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Καννών, αλλά αυτή τη φορά κάτι δεν πήγε καλά με την περούκα (φωτό)

Η Νικόλ Κίντμαν φοράει εδώ και καιρό περούκες για τους πολυάριθμους κινηματογραφικούς της ρόλους. Ωστόσο, την Κυριακή, 18 Μαΐου 2025, η διάσημη ηθοποιός, η οποία ήταν παρούσα στο Φεστιβάλ Καννών, είχε μια ατυχία.

Η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge!» φόρεσε περούκα για να προσθέσει όγκο στα ξανθά μακριά μαλλιά της και να αποκτήσει μια πιο νεανική εμφάνιση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι οι τρέσες μαλλιών δεν τοποθετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να εκτεθεί.

Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να αποκτήσουν μια πιο νεανική εμφάνιση, καθώς τα μαλλιά αραιώνουν και χάνουν όγκο με την ηλικία. Η ηθοποιός, η οποία παρέλαβε το βραβείο «Kering Women in Motion Award», ανέδειξε το σέξι αλλά και συντηρητικό κόκκινο φόρεμά της καθώς πόζαρε στις κάμερες.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η ηθοποιός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη φωνή της και να αγωνίζεται για τη συνεχή ισότητα των φύλων στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Nicole Kidman suffers an epic fail with her wig as she exposes shock hairstyle on the red carpet at Cannes Film Festival https://t.co/RyfhbdaDVs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 19, 2025

«Είμαι υπερήφανη που θα ενταχθώ στον κατάλογο των γυναικών που έχουν λάβει αυτή την τιμή πριν από μένα, καλλιτέχνιδες που θαυμάζω βαθιά.Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αποτελεί μέρος της ζωής μου για πάνω από 30 χρόνια και είμαι ενθουσιασμένη που προσθέτω αυτή την απίστευτη αναγνώριση στις πολλές αναμνήσεις που έχω από εδώ».

Nicole Kidman has walked hand-in-hand with her latest hunky co-star before suffering an awkward wig malfunction on the red carpet at the Cannes Film Festival.https://t.co/M1CjVH6nNR — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 19, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταρ του Χόλιγουντ σπάνια προβάλλει τα φυσικά της μαλλιά σε ταινίες από τις πρώτες μέρες της καριέρας της και σχεδόν αποκλειστικά φοράει περούκες για όλους τους κινηματογραφικούς της ρόλους. Ξεχωριστή ήταν η πρόσφατη εμφάνισή της στο Met Gala, όπου την είδαμε με κοντό μαλλί και -αρχικά- όλοι έκαναν λόγο για πραγματική «μεταμόρφωση» της ηθοποιού.

Η Νικόλ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ από τότε που έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός το μακρινό 1983 στην ταινία «Bush Christmas», όταν ήταν ακόμα έφηβη. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχίες, όπως το «Eyes Wide Shut» (1999) και το «Moulin Rouge» (2001). Από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές της είναι: «Babygirl», «The Perfect Couple» και «A Family Affair».

Πηγή: skai.gr

