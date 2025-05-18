Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι πιο πιθανό να φορέσουν λευκά σε γάμο άλλου

Με την περίοδο των γάμων σε πλήρη εξέλιξη, όλοι ψάχνουν για φορέματα black tie, cocktail ή semi-formal. Είναι σημαντικό να ταιριάξεις με το ύφος του γάμου ως καλεσμένος, γι’ αυτό και πολλοί ανεβάζουν βίντεο στο TikTok για να δείξουν τις επιλογές τους και να πάρουν συμβουλές. Είναι το φόρεμα στο σωστό μήκος; Ταιριάζει με το θέμα; Όλα αυτά όμως πάνε περίπατο… αν είναι λευκό.

Ένας από τους πιο βασικούς άτυπους κανόνες του γάμου είναι ότι δεν πρέπει να φοράς αποχρώσεις του λευκού ή της κρέμας. Κλέβεις την προσοχή από τη νύφη, ξεχωρίζεις υπερβολικά στις φωτογραφίες και, σε κάποιες περιπτώσεις, δίνεις την εντύπωση ότι θες να πάρεις τη θέση της.

Πηγή: skai.gr

