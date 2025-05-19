Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η γνωστή Bianca Censori: Πήγε για παγωτό σε υπαίθρια αγορά της Ισπανίας γυμνόστηθη - Ο Kanye West την καμάρωνε… (video)

Παρά τις αντιδράσεις, οι γυναίκες επιτρέπεται να κυκλοφορούν γυμνόστηθες σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας από το 2020 βάσει του καταλανικού νόμου περί ισότητας 

Bianca Censori

Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) εξόργισε τους κατοίκους της Ισπανίας, αφού η σύζυγος του Kanye West, εμφανίστηκε γυμνόστηθη κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια με τον σύζυγό της.

Η 30χρονη περιπλανήθηκε από πάγκο σε πάγκο, φορώντας ένα μαύρο δικτυωτό σουτιέν -λες και ήταν αόρατο-, αφήνοντας τις θηλές της ακάλυπτες σε μια υπαίθρια αγορά στη Μαγιόρκα.

Οι ντόπιοι, όπως γράφει η «Daily Mail», την κοίταζαν αποσβολωμένοι. «Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Ακούγονταν να ρωτούν, ‘’Είναι αυτή η πραγματική της θηλή;’’», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Ο Kanye στεκόταν λίγο πιο πίσω, αφήνοντάς την να ελεύθερη να χαζέψει τους πάγκους και να κάνει τις αγορές που ήθελε». 

Παρά τις αντιδράσεις, οι γυναίκες επιτρέπεται να κυκλοφορούν γυμνόστηθες σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας από το 2020 βάσει του καταλανικού νόμου περί ισότητας.

Οι Ισπανοί αξιωματούχοι έχουν επιβάλει κανόνες που επιτρέπουν στις γυναίκες να κάνουν ηλιοθεραπεία γυμνόστηθες σε δημόσιο χώρο χωρίς να φοβούνται τη σύλληψη, σύμφωνα με την «Daily Record».

Ωστόσο, οι συχνές αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Bianca Censori πλέον έχουν κουράσει, ενώ πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφουν ότι όλα γίνονται για διαφημιστικούς λόγους και χρήμα. «Γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει συλληφθεί ακόμα για προσβολή της δημοσίας αιδούς;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Τα έχουμε δει κυριολεκτικά όλα, ακόμα και όταν δεν θέλαμε». 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kanye West Bianca Censori
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark