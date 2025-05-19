Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) εξόργισε τους κατοίκους της Ισπανίας, αφού η σύζυγος του Kanye West, εμφανίστηκε γυμνόστηθη κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια με τον σύζυγό της.

Η 30χρονη περιπλανήθηκε από πάγκο σε πάγκο, φορώντας ένα μαύρο δικτυωτό σουτιέν -λες και ήταν αόρατο-, αφήνοντας τις θηλές της ακάλυπτες σε μια υπαίθρια αγορά στη Μαγιόρκα.

Why is this shit allowed? She's walking around naked in front of children.. Change your name to Bianca Uncensori whore pic.twitter.com/lV02GcZ42S — URGENCY 999 (@URGENCY999) May 18, 2025

Οι ντόπιοι, όπως γράφει η «Daily Mail», την κοίταζαν αποσβολωμένοι. «Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Ακούγονταν να ρωτούν, ‘’Είναι αυτή η πραγματική της θηλή;’’», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Ο Kanye στεκόταν λίγο πιο πίσω, αφήνοντάς την να ελεύθερη να χαζέψει τους πάγκους και να κάνει τις αγορές που ήθελε».

Παρά τις αντιδράσεις, οι γυναίκες επιτρέπεται να κυκλοφορούν γυμνόστηθες σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας από το 2020 βάσει του καταλανικού νόμου περί ισότητας.

🚨Kanye West, his wife Bianca Censori, and her sister were spotted in Mallorca, Spain, enjoying ice cream 👀 pic.twitter.com/OS3nVt8jra — Hopes (@Hopes_times) May 18, 2025

Οι Ισπανοί αξιωματούχοι έχουν επιβάλει κανόνες που επιτρέπουν στις γυναίκες να κάνουν ηλιοθεραπεία γυμνόστηθες σε δημόσιο χώρο χωρίς να φοβούνται τη σύλληψη, σύμφωνα με την «Daily Record».

Bianca Censori escandaliza por las calles mallorquinas con un top de rejilla completamente transparente https://t.co/2LELHXcOkU — ABC.es (@abc_es) May 19, 2025

Ωστόσο, οι συχνές αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Bianca Censori πλέον έχουν κουράσει, ενώ πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφουν ότι όλα γίνονται για διαφημιστικούς λόγους και χρήμα. «Γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει συλληφθεί ακόμα για προσβολή της δημοσίας αιδούς;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Τα έχουμε δει κυριολεκτικά όλα, ακόμα και όταν δεν θέλαμε».



