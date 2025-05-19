Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Αποφύγετε τους εκνευρισμούς

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Εξελίξεις θα παρουσιάσει η προσωπική σας ζωή όπως και η επικοινωνία με τον περιβάλλοντα κόσμο σας. Αυτό που θα πείτε και θα κάνετε θα επηρεάσει πολύ το άμεσο παρόν και το εγγύς μέλλον. Ο συναισθηματικός σας κόσμος παίζει κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις, τις δυσαρέσκειες και στις αντιθέσεις σας. Ελέγχετε τη φιλαρέσκεια, την ματαιοδοξία, περιορίστε τις υπερβολές και αποφύγετε την εριστικότητα. Επίσης μην αφήνετε τα παραπάνω στοιχεία να κάνουν κακό στην εργασία σας. Μην φανατίζεστε ερωτικά κοινωνικά και πολιτικά όλες αυτές τις μέρες.

Ταύρος

Περίπου στο ίδιο κλίμα με τις προηγούμενες εβδομάδες θα διαμορφωθεί και αυτή. Ο εσωτερικός σας κόσμος είναι σε αναβρασμό και οι αποφάσεις σας γίνονται εξαιρετικά υποκειμενικές. Είναι δύσκολο να διατηρήσετε την ψυχική σας ισορροπία και εύκολο να παρασυρθείτε από τις προκαταλήψεις σας. Βρείτε έξυπνες διεξόδους στα προβλήματα που σας απασχολούν, αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους και την αρνητική ενέργεια κάποιων ανθρώπων.

Δίδυμοι

Οι φιλίες, οι κοινωνικές συνάψεις, οι αιφνίδιες προσκλήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο τις επόμενες μέρες. Θα ανταλλάξετε ενδιαφέρουσες απόψεις και θα εξυπηρετηθείτε από ανθρώπους σε τρέχοντα προβλήματα σας. Η εβδομάδα αυτή σας βοηθά να αναστρέψετε μια καθυστέρηση ή μια παρατεταμένη δυσκολία. Αρχίζει σιγά αλλά σταθερά ένα καλύτερο διάστημα για αρκετούς τομείς της ζωής σας. Διατηρήστε τις απόψεις σας και μην αφήνετε τους άλλους να σας επηρεάζουν αλλά και να σας ταλαιπωρούν. Τέλος ερωτικά η κατάσταση είναι συμπαθητική.

Καρκίνος

Η ανάγκη σας για αρμονία περιορίζεται και εδώ θα φανεί πόσο δυναμικός θα είναι ο ρόλος σας προκειμένου να σταθείτε δυναμικά απέναντι στα γεγονότα επιβάλλοντας το δικό σας δόγμα και δημιουργώντας καινούργια όρια για τον εαυτό σας όσο και αν τα γεγονότα ή το κλίμα της εβδομάδα εμποδίζει μια τέτοια εκδοχή. Επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις σας και εστιάστε το συναίσθημα σας στις επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες σας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Οι μέρες θα κυλήσουν γρήγορα και εσείς πρέπει να βγείτε κερδισμένοι στον χρόνο.

Λέων

Διατηρήστε σε αρμονική κατάσταση τις σχέσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα σας. Αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες, την καθημερινότητα και το χρόνο που διαθέτετε, περιοριστείτε σε επαφές που εξυπηρετούν εσάς και αποφύγετε άσκοπες συζητήσεις και συναντήσεις. Συνειδητοποιήστε τις ανάγκες και εξυπηρετήστε τις ανάλογα. Μην κάνετε λάθη στην τακτική και στην κοινωνική σας συμπεριφορά. Μην γίνεστε υποτελείς στους δικούς σας, αντίθετα αφήστε τους να αναλάβουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Τέλος μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα αν τύχετε μιας δυσάρεστης έκπληξης στα ερωτικά σας.

Παρθένος

Το πώς θα κινηθείτε τώρα θα παίξει σημαντικό ρόλο για αρκετό χρόνο μετά. Ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι εκείνος που πρωταγωνιστεί σε αποφάσεις και απορρίψεις. Θυμίζει σαν εικόνα ένα λουλούδι μέσα στον κρατήρα ενός ηφαιστείου το οποίο πρέπει να επιβιώσει στις άγριες συνθήκες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η ζωή σας αυτές τις μέρες. Προσέξτε πόσο θα επηρεαστείτε από το περιβάλλον. Συνειδητοποιήστε τις συνέπειες όποιας επιλογής ακολουθήσετε. Μην είστε απερίσκεπτοι στα ερωτικά σας αλλά ούτε και μαζοχιστές. Καταπολεμήστε την σύγχυση των συναισθημάτων σας. Η καλύτερη εκτόνωση είναι η εργασιοθεραπεία ή η κοινωνική σας ζωή.

Ζυγός

Υπερασπίστε τις συνεργασίες που σας αφορούν, διατηρήστε ισορροπίες στην αισθηματική σας ζωή. Αποφύγετε εκνευρισμούς, το άγχος και την γκρίνια αν δεν θέλετε να επαληθέψετε κάποιους φόβους σας. Τα ίδια ισχύουν και για την εργασία σας που θα δεχτεί σύντομες ευκαιρίες με την προϋπόθεση ότι αποφεύγετε παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να έχουν δυσάρεστες συνέπειες. Μην ξεκινάτε κάτι σημαντικό τώρα και μην ρισκάρετε χρήματα. Αισθηματικά έχετε πρόσβαση εκεί που θέλετε αρκεί να μην σας παρασύρει η όλη κατάσταση σε υπερβολές.

Σκορπιός

Συνεχίστε να υπερασπίζεστε τις σχέσεις, ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, μην αφήνετε τίποτα στην τύχη στα οικονομικά σας και κυρίως προσέξτε τους εργασιακούς σας αντίπαλους. Τις μέρες αυτές μπορούν να διορθωθούν αρκετά πράγματα και να μπείτε σε ένα καλύτερο δρόμο. Κοινωνικά μπορείτε να έχετε μια επιτυχία που θα σας ενισχύει ψυχολογικά. Στα ερωτικά σας δεν αλλάζει πολύ το κλίμα αλλά θα πρέπει να είστε πιο συνεργάσιμοι με τον σύντροφο σας και να δεχτείτε τα στοιχεία του χαρακτήρα του. δείξτε ψυχραιμία στον αιφνιδιασμό ενός γεγονοτος και μετριοπάθεια στο δελεαστικό χαρακτήρα μιας πρόσκλησης που θα σας γίνει.

Τοξότης

Η χαρά της δημιουργίας θα παίξει σημαντικό ρόλο όλες αυτές τις μέρες. Μια μεταβολή στο πρόγραμμα σας που θα γίνει από τα γεγονότα θα δείξει ότι αρχίζει μια καλύτερη εποχή και ότι σταδιακά θα βγείτε από αδιέξοδα και δυσκολίες. Η έκφραση στης δημιουργικότητας σας και η αίσθηση της ερωτικής σας δράσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ψυχισμού σας. Μην αγνοείτε τις πρακτικές σας υποχρεώσεις και μην παρασύρεστε από ουτοπίες. Αποφύγετε αντιθέσεις και παρεξηγήσεις και αντίθετα προβείτε σε συμφιλιώσεις και συνθηκολογήσεις.

Αιγόκερως

Συνεχίστε να προστατεύετε τα δικαιώματα σας, αξιοποιήστε την Αφροδίτη στον Κριό για την βελτίωση της οικογενειακής σας κατάστασης, προσδιορίστε τους καινούργιους σας στόχους, χρησιμοποιήστε εκείνους που μπορούν να συνεννοηθούν μαζί σας για να τελειώσετε μια δουλειά, μην βιάζεστε να δείτε αποτελέσματα. Μην αφήνετε στην τύχη τα οικονομικά σας. Η αμεσότητα και η ειλικρίνεια στην συζήτηση θα βοηθήσει για την λήψη προβλημάτων. Μην πιέσετε κάποιους δικούς σας περισσότερο από όσο μπορούν να αντέξουν. Ερωτικά εισπράξτε ότι καλό μπορεί να σας δοθεί τώρα.

Υδροχόος

Οι μέρες αυτές είναι ενδιαφέρουσες αλλά καταναλωτικές. Έχετε περισσότερες ευκαιρίες να πετύχετε κάτι που δεν μπορέσατε πριν, είναι πιο ενισχυμένη η πειθώ και η γοητεία σας, μικρές δυσκολίες παραμένουν στην οικογένεια και στην εργασία αλλά μπορείτε να τις ξεπεράσετε. Οι συμπτώσεις και οι συναντήσεις θα παίξουν θετικό ρόλο. Τα εμπόδια και οι αντιθέσεις επίσης έχουν προειδοποιητικό χαρακτήρα προκειμένου να αποφύγετε λάθη και κινδύνους. Το οικογενειακό περιβάλλον θα σας πιέσει και μια ερωτική σχέση θα σας προβληματίσει.

Ιχθύς

Καλύτερα διαμορφώνεται αυτή η εβδομάδα στην καθημερινή σας πορεία, σημαντικές οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας, κρατήστε την ψυχραιμία των ώρα που τα γεγονότα θα σας ξαφνιάσουν, μην υιοθετείτε τα πιστεύω των άλλων, αντίθετα μείνετε συνεπείς στις ιδέες σας, κάντε τις σωστές επιλογές και μην αφήνετε αναξιοποίητο το χρόνο σας τόσο δημιουργικά όσο και εργασιακά. Επιμεληθείτε ότι αφορά την αισθηματική και την οικονομική σας ασφάλεια και μην ριψοκινδυνεύετε τίποτα σε αυτούς τους δυο τομείς. Παραμείνετε επιφυλακτικοί στις υποσχέσεις των άλλων και παρασύρεστε από διερχόμενους πειρασμούς κάθε είδους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.