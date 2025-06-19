Νέα νίκη για τον Justin Baldoni: Αποκτά πρόσβαση στα ιδιωτικά μηνύματα της Blake Lively με την Taylor Swift

Η Taylor Swift βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της διαμάχης του Justin Baldoni και της Blake Lively για το «It Ends With Us», αφού η κλήση της να εμφανιστεί στο δικαστήριο απορρίφθηκε. Ωστόσο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Lewis Liman, αποφάσισε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2025 ότι ο Justin Baldoni μπορεί να ζητήσει τις επικοινωνίες μεταξύ της τραγουδίστριας και της Lively σχετικά με την ταινία του 2024 για την ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύει το μέσο «Page Six».

«Το αίτημα για πρόσβαση στα μηνύματα της ηθοποιού με τη Swift σχετικά με την ταινία και την παρούσα αγωγή θα μπορούσαν να αποδείξουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της Lively για παρενόχληση και αντίποινα», υποστήριξε ο Liman.

Justin Baldoni gains access to Taylor Swift and Blake Lively’s private texts in legal victory https://t.co/dxSKGDiUM9 pic.twitter.com/tdZ6Emqh2W — Page Six (@PageSix) June 19, 2025

Τα μηνύματα, ωστόσο, θα πρέπει να αφορούν την ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover του 2016, ή την 37χρονη Lively και τον Baldoni.

Οι δικηγόροι της σταρ του «Gossip Girl» επιχείρησαν να διαπραγματευτούν με την ομάδα του Baldoni, λέγοντας ότι θα παραδώσουν όποια έγγραφα επιθυμούν οι δικηγόροι του τελευταίου, αλλά όχι τα γραπτά μηνύματα της Τέιλορ Σουίφτ, με αντάλλαγμα όλο το βιντεοσκοπημένο υλικό που σχετίζεται με την ταινία και όλη την επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ τους. Ο δικηγόρος του Baldoni αρνήθηκε τη συμφωνία.

Η απόφαση του δικαστή έρχεται, αφού η Lively ζήτησε από το δικαστήριο να μην υπάρξει πρόσβαση στα μηνύματά της με την 35χρονη Swift, ένα αίτημα που απορρίφθηκε από την πλευρά της ηθοποιού. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η πρωταγωνίστρια του «Age of Adaline» υποστήριξε ότι τα μηνύματα δεν αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η διαμάχη μεταξύ Justin Baldoni και Blake Lively έχει προκαλέσει ρήξη μεταξύ του ποπ είδωλου και της ηθοποιού, με την Taylor Swift να εμφανίζεται εκνευρισμένη για την εμπλοκή της στην υπόθεση.

