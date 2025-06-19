Sydney Sweeney: Ποτέ δεν αγχώνομαι όταν γυρίζω γυμνές σκηνές - Κάτι έχουμε καταλάβει… (φωτό)

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι δεν νιώθει ποτέ νευρικότητα όταν γυρίζει γυμνές σκηνές, καθώς πόζαρε σε μια σειρά από πολύ τολμηρές φωτογραφίες για το περιοδικό «W». Η 27χρονη ηθοποιός μας έχει δείξει τη… γυμνή της αλήθεια πολλές φορές στην οθόνη και σε διάφορους ρόλους, αλλά η συμμετοχή στη σειρά «Euphoria» την έκανε να ξεχωρίσει. Και για τις γυμνές σκηνές…

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί το γυναικείο σώμα ένα ιδιαίτερα «ισχυρό όπλο». «Δεν αγχώνομαι για τις γυμνές σκηνές. Αφηγούμαι την ιστορία του χαρακτήρα μου, οπότε οφείλω να την αφηγηθώ καλά και να κάνω ό,τι πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίντνεϊ Σουίνι.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Sydney Sweeney αναπολεί το πάρτι γενεθλίων της με θέμα τον χορό αποφοίτησης της δεκαετίας του 1980, λέγοντας: «Στην πραγματικότητα δεν πήγα στον χορό αποφοίτησης, αλλά στα 26α γενέθλιά μου οργάνωσα ένα πάρτι με θέμα τον χορό αποφοίτησης της δεκαετίας του 1980 και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Νοίκιασα τον χώρο και έβαλα παντού σερπαντίνες και μπάλες ντίσκο. Έκανα τη γιαγιά μου βασίλισσα του χορού και τον δικηγόρο μου βασιλιά του χορού. Είχα ένα κοντό ροζ φόρεμα με βολάν, φτιαγμένο ειδικά για μένα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες που συνάντησε πριν μπει στον χώρο της βιομηχανίας του θεάματος. Η ίδια είχε δηλώσει στο περιοδικό «Glamour» ότι η οικογένειά της έκανε πολλές θυσίες καθώς κυνηγούσε τα όνειρά της στο Χόλιγουντ ως έφηβη. Μάλιστα, είχε περιγράψει λεπτομερώς το δύσκολο χρονικό διάστημα της μετακόμισης της οικογένειας από την Ουάσιγκτον για να είναι πιο κοντά στη Νότια Καλιφόρνια. Οι γονείς της χώρισαν και πτώχευσαν το 2016.

«Ήξερα ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να αποτύχω γιατί η οικογένειά μου έχασε όντως τα πάντα. Πήραν διαζύγιο. Είτε αυτό οφειλόταν -μπορεί και όχι- στο γεγονός ότι ήρθα εδώ, σίγουρα ήταν καθοριστικό για μένα. Ήξερα, λοιπόν, ότι έπρεπε να πετύχω». Η Sweeney παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία ένιωθε ότι είχε αποτύχει, πριν κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα της. Η ηθοποιός του «Euphoria» είπε ότι οι άνθρωποι που γνώριζε στην Ουάσινγκτον δεν υποστήριζαν ιδιαίτερα τις προσπάθειές της. Εξήγησε ότι λόγω των βιωμάτων που «κουβαλά» και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε δεν είναι σπάταλη και δεν ξοδεύει άσκοπα τα χρήματά της.

