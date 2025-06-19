Drake: Έχασε μέσα σε έναν μήνα 8 εκατ. δολάρια στον τζόγο! - Κι εμείς παίρνουμε διακοποδάνεια…

Ο Drake κάνει την αυτοκριτική του σχετικά με τον τζόγο. Ο 38χρονος νικητής με τα πέντε Grammy στο τσεπάκι του, δημοσίευσε στο Instagram Stories τη «χασούρα» που είχε ως παίκτης στοιχήματος. Πόσα έχασε ο γνωστός καλλιτέχνης; Πάρτε βαθιά ανάσα… 8 εκατ. δολάρια μέσα σε ένα μήνα!

«Πρέπει να μοιραστώ την άλλη πλευρά του τζόγου...», έγραψε ο ράπερ του «In My Feelings» στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντρέικ πιστεύει ότι οι Thunder θα κατακτήσουν τον τίτλο του NBA, καθώς έβαλε δύο στοιχήματα συνολικού ύψους 800.000 δολαρίων υπέρ τους.

Ένα από τα στοιχήματα που έβαλε ο Drake -με 200.000 δολάρια για να κερδίσει 712.000 δολάρια- είναι ότι οι Thunder θα νικήσουν τους Pacers με διαφορά 6-10 πόντων. Ο ράπερ στοιχημάτισε 600.000 δολάρια για να κερδίσει 222.000 δολάρια, καθώς η φιλοξενούμενη ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο στην Ιντιάνα.

Ο Drake δεν είναι ο μόνος διάσημος που έχει πάθος με τα τυχερά παιχνίδια. Άλλοι που έχουν συνδεθεί με τα τυχερά παιχνίδια στο παρελθόν είναι η Kim Zolciak, ο ηθοποιός Ben Affleck και ο θρυλικός κωμικός Norm MacDonald.

O Drake ξεκίνησε στο Τορόντο ως ηθοποιός από την παιδική του ηλικία, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Πριν το ντεμπούτο του το 2009, δεν υπήρχε κάποιος μη Αμερικανός ράπερ που να έχει παγκοσμίως την επιρροή που κατέκτησε ο ίδιος.

Γιος ενός Αφροαμερικανού ντράμερ και μίας Καναδοεβραίας καθηγήτριας, η οικογένεια του Drake δεν ήταν σε καμία περίπτωση πλούσια, αλλά ούτε ανήκε σε κάποια κοινωνική τάξη που αγωνίζεται για την επιβίωση. Ο ίδιος δεν τασσόταν υπέρ κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικο-πολιτικής προσέγγισης, ούτε πέρασε τα νεανικά του χρόνια με παράνομες δραστηριότητες ή καταχρήσεις. Μετά το τρίτο του mixtape «So Far Gone», κάθε μεγάλη δισκογραφική ήθελε να τον έχει στην ομάδα της.

Από την αρχή της καριέρας του, έχει υιοθετήσει μία διεθνή προσέγγιση. Το 2000 δεν υπήρχαν άλλοι ράπερ που χρησιμοποιούσαν τα sample του Lykke Li, ενώ με το πέρασμα του χρόνου απέδειξε την ικανότητά του να αφουγκράζεται τις μουσικές τάσεις, από τα σύγχρονα ραπ στο SoundCloud, μέχρι την grime, drill, afrobeat και reggaeton. Πολλές φορές έχει δεχθεί κριτική ότι δεν έχει προσωπικό στυλ. Το 2019 απάντησε λέγοντας ότι κάθε φορά που δημιουργεί, αποδίδει σεβασμό σε αυτούς που συνεργάζεται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.