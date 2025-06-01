Ντάνη Γιαννακοπούλου: Αποχαιρέτησε την αγαπημένη της γιαγιά - «Πήρες και την καρδιά μου μαζί σου»

Πένθος έχει η οικογένεια της Ντάνης Γιαννακοπούλου αφού σύμφωνα με την ανάρτησή της πέθανε η αγαπημένη της γιαγιά.

«Έφυγες και πήρες και την καρδιά μου μαζί σου. Καλό ταξίδι ελαφάκι μου. Είσαι παντού».

Η ηθοποιός όταν ήταν έγκυος είχε ανεβάσει φωτογραφία με τη γιαγιά της γράφοντας πόσο ανυπομονούσε να γνωρίσει το δισέγγονό της, πράγμα που έγινε.

Και δεν ήταν μόνο αυτό, αφού δεν έκρυβε την αδυναμία που είχε στη γιαγιά της, όπως η τρυφερή φωτογραφία από τη μέρα του γάμου της.

