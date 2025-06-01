Παυλίνα Βουλγαράκη: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Την πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της δημοσίευσε η Παυλίνα Βουλγαράκη, με την τραγουδίστρια να εύχεται την Κυριακή 1η Ιουνίου «Καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Την Παρασκευή 30 Μαΐου, η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μαμά, φέρνοντας στον κόσμο ένα κοριτσάκι που απέκτησε με τον σύντροφό της, Στέφανο.

Σήμερα, η τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρώτο στιγμιότυπο αγκαλιά με την κόρη της, μέσα από το μαιευτήριο.

Στην πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη χαμογελάει και εύχεται «Καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους.

Πηγή: skai.gr

