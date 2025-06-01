Παυλίνα Βουλγαράκη: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Την πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της δημοσίευσε η Παυλίνα Βουλγαράκη, με την τραγουδίστρια να εύχεται την Κυριακή 1η Ιουνίου «Καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Την Παρασκευή 30 Μαΐου, η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μαμά, φέρνοντας στον κόσμο ένα κοριτσάκι που απέκτησε με τον σύντροφό της, Στέφανο.
Σήμερα, η τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρώτο στιγμιότυπο αγκαλιά με την κόρη της, μέσα από το μαιευτήριο.
Στην πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη χαμογελάει και εύχεται «Καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.