Παυλίνα Βουλγαράκη: Η πρώτη φωτογραφία με την κόρη της και οι στίχοι που της αφιέρωσε

Με τον πιο τρυφερό τρόπο ευχήθηκε «καλό μήνα» η Παυλίνα Βουλγαράκη που πριν από λίγες ημέρες έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Ανέβασε ένα βίντεο από το μαιευτήριο με την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της που το «έντυσε» μουσικά με το τραγούδι της, «Αστραπή».

Συγκεκριμένα επέλεξε τους πολύ περιγραφικούς στίχους από την αρχή του τραγουδιού που αναφέρουν:

«Μα στ' όνομα σου απλώνεται Όλη μου η ζωή».

Και το όνομα της μικρούλας: Ερωφίλη όπως αποκάλυψε ο ευτυχής παππούς Γιώργος Βουλγαράκης.

Η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια και ο σύντροφός της κράτησαν πολύ χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τη σχέση τους που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα στη δημιουργία οικογένειας.

Η μικρή Ερωφίλη έρχεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη χαρά στους γονείς της μαμάς της, μιας και πριν από λίγους μήνες γεννήθηκε το άλλο τους εγγόνι, παιδί του αδελφού της.

Πηγή: skai.gr

