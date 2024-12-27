Μπλέικ Λάιβλι: Στο πλευρό της το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής

Το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA) εκφράζει την υποστήριξή του στην Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively), η οποία υπέβαλε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Τζάστιν Μπαλτόνι, συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία «It Ends With Us».

«Αυτές είναι τρομακτικές και ανησυχητικές καταγγελίες. Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα που τους απασχολούν ή να υποβάλουν παράπονα. Τα αντίποινα για αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς είναι παράνομα και εσφαλμένα» ανέφερε το Σωματείο σε ανακοίνωσή του.

«Χαιρετίζουμε το θάρρος της Μπλέικ Λάιβλι να μιλήσει ανοιχτά για θέματα εκδίκησης και παρενόχλησης και το αίτημά της να έχει έναν συντονιστή οικειότητας για όλες τις σκηνές με γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που βοηθά στη διασφάλιση ασφαλών γυρισμάτων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Σωματείου που εκπροσωπεί περίπου 160.000 ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

Η Μπλέικ Λάιβλι συμμετείχε σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως «Gossip Girl» και «The Sisterhood of the Traveling Pants». Παντρεύτηκε τον επίσης σούπερ σταρ Ράιαν Ρέινολντς. Είναι φίλη με την Τέιλορ Σουίφτ.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, ενώ προωθούσε την τελευταία της ταινία «It Ends With Us», έγινε ξαφνικά αμφιλεγόμενη, στα όρια της ακύρωσης.

Η Λάιβλι έχει καταθέσει τώρα αγωγή ισχυριζόμενη ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του «It Ends With Us» Τζάστιν Μπαλντόνι - και ότι όταν εκείνη παραπονέθηκε, εκείνος και το στούντιο του Wayfarer αντεπιτέθηκαν κάνοντας μια εκστρατεία για να «καταστρέψουν» τη φήμη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

