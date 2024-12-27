Σε πελάγη ευτυχίας πλέει (λογικά) η Ντούα Λίπα (Dua Lipa), αφού ο αγαπημένος της Κάλουν Τέρνερ (Callum Turner) της έκανε μία ρομαντική πρόταση γάμου ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την DailyMail, το ζευγάρι, που βγαίνει πάνω από ένα χρόνο, αρραβωνιάστηκε αθόρυβα και σχεδιάζει να γιορτάσει με τους φίλους και την οικογένειά του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο 34χρονος ηθοποιός και η 29χρονη ποπ σταρ λέγεται ότι είναι «τόσο ερωτευμένοι» και οι φίλοι τους είναι «τόσο χαρούμενοι» αφού ο Κάλουμ έκανε την πρόταση γάμου.

Ως… επιβεβαίωση της είδησης, στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Ντούα Λίπα πόζαρε πανευτυχής, φορώντας ένα μεγάλο διαμαντένιο μονόπτερο στο αριστερό της χέρι.

Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού είπε στη Sun: «Η Ντούα και ο Κάλουμ είναι τόσο ερωτευμένοι και ξέρουν ότι αυτό είναι για πάντα. Είναι αρραβωνιασμένοι και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι»



Πηγή: skai.gr

