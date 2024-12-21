Blake Lively: Αγωγή στον συμπρωταγωνιστή της, Justin Baldoni, για σεξουαλική παρενόχληση

Μήνες μετά τις φήμες για παρασκηνιακές διχόνοιες στα γυρίσματα της μεταφοράς του μυθιστορήματος της Colleen Hoover, η 37χρονη ηθοποιός, Blake Lively, έκανε αγωγή στον ηθοποιό και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends with Us», Justin Baldoni, για σεξουαλική παρενόχληση. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο συμπρωταγωνιστής της της προκάλεσε «σοβαρή συναισθηματική οδύνη».

Σύμφωνα με το TMZ, το οποίο έκανε την αποκάλυψη, η αγωγή αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηθοποιού προκειμένου να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της και οι απαιτήσεις της για να εργαστεί στην ταινία. Σε αυτήν συμμετείχαν διάφορα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, Ryan Reynolds.

Κάποια από τα αιτήματα που εξετάστηκαν, σύμφωνα με την αγωγή, περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων: «όχι άλλη προβολή γυμνών βίντεο ή εικόνων της Blake Lively, όχι άλλες αναφορές στα γεννητικά όργανα του καστ και του συνεργείου, όχι άλλες έρευνες για το βάρος της ή αναφορές στον νεκρό πατέρα της».

Σύμφωνα με το TMZ, η αγωγή αναφέρει ότι η Sony Pictures, η οποία διένειμε την ταινία, ενέκρινε τα αιτήματα της Lively. Ωστόσο, η Lively ισχυρίζεται ότι ο Baldoni έλαβε στη συνέχεια μέρος σε μια εκστρατεία «κοινωνικής χειραγώγησης» για να «καταστρέψει» τη φήμη της.

Ο Bryan Freedman, δικηγόρος του Baldoni, δήλωσε στο TMZ ότι με αυτή την κίνηση η ηθοποιός προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα εναντίον της και ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και εξωφρενικοί. Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η Lively προκάλεσε προβλήματα στα γυρίσματα της ταινίας, «απειλώντας ότι δεν θα εμφανιστεί στα γυρίσματα, ότι δεν θα προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στην κατάρρευσή της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας της».



Πηγή: skai.gr

