Ανοιχτά θέση υπέρ της αδερφής της, Μπλέικ, πήρε η Ρόμπιν Λάιβλι, σχετικά με την μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε η διάσημη ηθοποιός κατά του συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι, καταγγέλλοντας μάλιστα συντονισμένη προσπάθεια να καταστραφεί η φήμη της.

Η αδερφή της Μπλέικ Λάιβλι, με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε «Επιτέλους δικαιοσύνη για την αδερφή μου» συνοδεύοντας την ανάρτησή της με αποσπάσματα από άρθρο των New York Times, έχοντας υπογραμμίσει ορισμένες φράσεις, όπως «η κ. Λάιβλι είχε εκφράσει από την αρχή της ανησυχίες της για τον κ. Μπαλντόνι».

Θέση στη διαμάχη της 37χρονης σταρ με τον ηθοποιό πήρε και η συγγραφέας του βιβλίου «It Ends With Us», Κόλιν Χούβερ, στην κινηματογραφική μεταφορά του οποίου πρωταγωνιστεί η Μπλέικ Λάιβλι με τον Μπαλντόνι.

«Μπλέικ Λάιβλι δεν ήσουν παρά ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε» έγραψε η 45χρονη συγγραφέας στο Instagram και συμπλήρωσε: «Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Ποτέ μην αλλάξεις. Ποτέ μη μαραζώσεις» έγραψε.

Από την πλευρά του ηθοποιού, ο δικηγόρος του έκανε λόγο για «ψευδείς, εξωφρενικές και σκόπιμα πρόστυχες» κατηγορίες της Λάιβλι, η οποία έθεσε «πολλαπλές απαιτήσεις και απειλές» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, μεταξύ των οποίων «απειλώντας να μην εμφανιστεί στα γυρίσματα, απειλώντας να μην προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στην καταστροφή της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας της, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της».

