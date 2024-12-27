Το εμβληματικό σπίτι που παρουσιάστηκε στη χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία του 1990 «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι) βρήκε αγοραστή.

Τον Μάιο, το ακίνητο σε προάστιο του Σικάγο, στο Ιλινόις των ΗΠΑ – το οποίο έχει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια – τέθηκε προς πώληση στα 5,25 εκατομμύρια δολάρια.

Στον ιστότοπο της εταιρείας αγοραπωλησίας ακινήτων «Coldwell Banker Realty» όπου ήταν δημοσιευμένη η αγγελία για την κατοικία αναφέρεται τώρα «εκκρεμεί πώληση», που σημαίνει ότι ο πωλητής έχει αποδεχτεί μια προσφορά.

Το εξωτερικό της έπαυλης χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάλιστερ τόσο στο «Home Alone» όσο και στη συνέχεια του 1992 «Home Alone 2: Lost in New York».

Ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδύθηκε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις ταινίες, παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί να αγοράσει το σπίτι όταν κυκλοφόρησε στην αγορά νωρίτερα φέτος.

Το σπίτι, το οποίο είναι 836 τετραγωνικά μέτρα, χτίστηκε το 1921 και διαθέτει τέσσερα τζάκια, δύο δωμάτια πλυντηρίων, δύο υδρομασάζ, χώρο αναψυχής, ένα γυμναστήριο, μια ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου και ένα κλειστό αθλητικό γήπεδο.

Όποιος το αγοράσει θα ελπίζει ότι δεν θα το συνοδεύουν οι ιστορίες των ταινιών. Η πρώτη ταινία αφηγήθηκε την ιστορία του οκτάχρονου αγοριού του Κάλκιν, Κέβιν, που μένει κατά λάθος πίσω ενώ η οικογένειά του ταξιδεύει στην Ευρώπη τα Χριστούγεννα.

Ο Κέβιν αναγκάζεται να υπερασπιστεί το σπίτι από δύο διαρρήκτες που υποδύονται οι Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν.

Η κατοικία πωλήθηκε το 2012 έναντι 1,58 εκ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

