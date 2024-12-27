Για τον χωρισμό της από τον Κρατερό Κατσούλη αλλά και την φημολογία γύρω από την προσωπική της ζωή σήμερα μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, σε μία συνέντευξη από καρδιάς

Η δημοφιλής παρουσιάστρια εξήγησε τους λόγους που χώρισε με τον σύζυγό της πριν τρία χρόνια, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, τονίζοντας ότι το διαζύγιό τους δεν οφείλεται στην τηλεόραση.

«Οι ΚουΚου είναι πάντα φυλαχτό στην καρδιά μου […] Δεν φταίει η τηλεόραση για τον χωρισμό μας. Όπως το έχει πει και ο Κρατερός, βρισκόμασταν στην τηλεόραση. Εκείνο ήταν το τρίωρο που ήμασταν μαζί. Η ζωή με έναν ηθοποιό είναι περίεργη. Οι πρόβες τους γίνονται ώρες που άλλοι σταματούν να δουλεύουν. Κάποιος πρέπει να είναι με τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά απομακρύνονται, αυτά που θέλουν είναι διαφορετικά ή δεν μπορούν να έχουν κοινούς στόχους»,τόνισε.

Επίσης μίλησε για τις φήμες για έναν νέο σύντροφό στη ζωή της και τον λόγο που επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως είπε, τα παιδιά της σοκάροντας στη σκέψη ότι η μαμά τους μπορεί να έχει μια άλλη σχέση γι’ αυτό και κρατά αυτή τη διακριτική στάση μετά τον χωρισμό της από τον Κρατερό Κατσούλη.

«Tα παιδιά σοκάρονται από το αν η μαμά έχει σχέση. Δε ξέρω για τα παιδιά γενικά αλλά, τα συγκεκριμένα παιδιά ναι. Γι’ αυτό είμαι και τόσο προσεκτική. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, μπορεί πολύ πιο εύκολο να αποδεχτώ μια κατάσταση και να γίνει δημόσια. Όμως, επειδή ξέρω, και όχι τόσο για τον Αρίωνα, ξέρω καλά το κορίτσι μου και ξέρω πως αισθάνεται και είναι προτεραιότητα χωρίς δεύτερη σκέψη, γι’ αυτό κινούμαι και όπως κινούμαι.

Όταν θα αισθανθώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ τη ζωή μου και έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουν συμβεί με τα παιδιά μου, τότε και μόνο τότε θα το πω και δημόσια» είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

