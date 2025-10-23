Μπίλι Τζόελ: Η τρυφερή ανάρτησή του για τα 8α γενέθλια της κόρης του

Ο Μπίλι Τζόελ ονειρεύεται πόσο υπέροχη θα είναι η ζωή της κόρης του. Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός μοιράστηκε μία τρυφερή ανάρτηση για τα 8α γενέθλια της μικρότερης κόρης του Ρέμι την οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Αλέξις Ρόντερικ Τζόελ.

«Χρόνια Πολλά Ρέμι Ρου. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο περήφανοι για σένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram. Μαζί με τη γλυκιά ευχή συμπεριέλαβε και μια σειρά από στιγμιότυπα της Ρέμι, όπου φαίνεται η εκπληκτική τους ομοιότητα.

Για τον θρυλικό «Piano Man» η ευκαιρία να είναι ένας αφοσιωμένος και ενεργός πατέρας είναι κάτι ξεχωριστό, ειδικά λόγω της δύσκολης σχέσης που είχε με τον δικό του πατέρα, Χάουαρντ Τζόελ.

«Σημαίνει πολλά για μένα και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι μέρος του πατρικού ρόλου. Δεν είχα πατέρα, γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα να γίνω», είχε δηλώσει το περασμένο Ιούλιο στο «People», ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, ο οποίος μοιράζεται επίσης την κόρη του Ντέλα Ρόουζ καθώς και την Αλέξα Ρέι Τζόελ από τον γάμο του με την Κρίστι Μπρίνκλεϊ.

«Αγαπώ τις κόρες μου. Και σύμφωνα με το λαικό δίκαιο, απέκτησα μόνο κορίτσια, φυσικά, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν κάτι που περίμενα σε όλη μου τη ζωή και τώρα το έχω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.