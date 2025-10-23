Ιμάν: Ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν το πεπρωμένο μου - Τι αποκάλυψε για τη γνωριμία τους

Η Ιμάν μίλησε για τον γάμο της με τον Ντέιβιντ Μπάουι (David Bowie) και για όλες τις φορές που παραλίγο να συναντηθούν πριν τελικά τους κανονίσουν οι φίλοι τους ένα ραντεβού στα τυφλά. Το 70χρονο μοντέλο είπε ότι η συνάντησή της με τον αείμνηστο καλλιτέχνη ήταν «το πεπρωμένο» της, καθώς θυμήθηκε τη ρομαντική βραδιά που πέρασαν μαζί.

Πριν από αυτό, η Ιμάν αποκάλυψε ότι είχε παρακολουθήσει τις συναυλίες του και είχε σκοπό να πάει στα παρασκήνια για να συναντήσει τον σταρ, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή της στο ισπανικό «Elle».

Στο ερώτημα, αν πίστευε ότι η ίδια και ο Ντέιβιντ, με τον οποίο ήταν μαζί μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 69 ετών το 2016, ήταν «προορισμένοι να είναι μαζί», η Ιμάν ανέφερε: «Χωρίς αμφιβολία. Η πρώτη φορά που πήγα σε μια συναυλία του ήταν στη Νέα Υόρκη το 1976. Με προσκάλεσαν στα παρασκήνια για να τον χαιρετήσω, αλλά δεν το έκανα, και κάθε φορά που έπαιζε εκεί, πάντα πήγαινα να τον δω, αν και δεν κατάφερα ποτέ να τον γνωρίσω.

Το 1990, μετακόμισα στην Καλιφόρνια για να απομακρυνθώ λίγο. Ένιωθα ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα και ήθελα να σκεφτώ τι ήθελα να κάνω στη συνέχεια. Μια εβδομάδα αργότερα, γνώρισα έναν φωτογράφο που μου σύστησε έναν κομμωτή, ο οποίος ήταν ο κομμωτής του Ντέιβιντ, αν και εγώ δεν το ήξερα. Γίναμε φίλοι και ήταν αυτός που κανόνισε το ραντεβού στα τυφλά, κάνοντας λόγο για πάρτι γενεθλίων. Ο Ντέιβιντ βρισκόταν τυχαία στο Λος Άντζελες εκείνη την εβδομάδα για μια συναυλία... Οπότε, ναι, ήταν το πεπρωμένο μου. Απλά έπρεπε να είναι έτσι».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1990 και παντρεύτηκε το 1992. Έκαναν δύο γαμήλιες τελετές, μια ιδιωτική στην Ελβετία στις 24 Απριλίου 1992 και μια επίσημη τελετή στη Φλωρεντία της Ιταλίας στις 6 Ιουνίου 1992.

Περιγράφοντας την πρώτη τους συνάντηση, είπε: «Σε ένα ραντεβού στα τυφλά, καλά, δεν ήταν ακριβώς ραντεβού στα τυφλά, υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε σε ένα πάρτι γενεθλίων, που τελικά αποδείχθηκε ένα δείπνο για τέσσερα άτομα με τον Ντέιβιντ, τον κομμωτή του, που ήταν φίλος μου, τον φίλο του και εμένα».

Όταν ρωτήθηκε αν το δείπνο πήγε καλά – το οποίο φυσικά πήγε – είπε: «Ναι. Το πιο ρομαντικό μέρος της βραδιάς ήταν όταν ο Ντέιβιντ και εγώ περπατούσαμε στον δρόμο, τα κορδόνια των παπουτσιών μου λύθηκαν και αυτός γονάτισε για να μου τα δέσει (αναστενάζει)».

Το μοντέλο δεν ξαναπαντρεύτηκε από τότε που ο Ντέιβιντ πέθανε από καρκίνο του ήπατος. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 23 χρόνια.

Η Ιμάν μίλησε, επίσης, ανοιχτά το 2022 για το πώς αρνείται να αναφέρεται στον μουσικό θρύλο ως τον «αποθανόντα» σύζυγό της και συζήτησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο να βρει χώρο για να πενθήσει ιδιωτικά μετά τον θάνατό του. «Είναι ο σύζυγός μου. Δεν με πειράζει καθόλου να με αποκαλούν ως ‘’ σύζυγο του Ντέιβιντ Μπάουι’’. Αλλά πάντα υπενθυμίζω στους ανθρώπους ότι υπήρχα και πριν τον γνωρίσω».

Όταν βρήκε τον χώρο για να θρηνήσει ιδιωτικά μετά τομ θάνατό του, πρόσθεσε: «Ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ζούσαμε μια πολύ ιδιωτική ζωή και ξαφνικά ένιωσα σαν να υπήρχε ένας στόχος στο κεφάλι μου και της κόρης μου.

Όσον αφορά στο τι μπορεί να φέρει το μέλλον, η Ιμάν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα θεωρώ τον εαυτό μου πρώτα μαμά και γιαγιά... Αυτή είναι η θέση μου στη ζωή. Δεν μπορώ πια να φοράω τακούνια. Γνωρίζω τα όριά μου».

Πηγή: skai.gr

