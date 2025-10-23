Η σχεδόν γυμνή Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) κοσμεί το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού «Beyond Noise» σε μια ασπρόμαυρη φωτογράφιση που αφήνει λίγα περιθώρια στη φαντασία.

Σε μια φωτογραφία, το 34χρονο μοντέλο φοράει μόνο μια ζώνη γύρω από τη μέση της, γάντια που καλύπτουν το στήθος της και ένα μαύρο σλιπ που καλύπτει τα οπίσθιά της. Άλλες φωτογραφίες τη δείχνουν να φοράει στράπλες μπλούζες και διαφανή κορμάκια, χωρίς παντελόνι. Η ζώνη, που φοριέται χωρίς παντελόνι, είναι σχεδιασμένη από τον οίκο Gucci και φέρει το χαρακτηριστικό ιππικό στυλ της ιταλικής μάρκας.

Επιπλέον, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε και μια φωτογραφία-δώρο στους θαυμαστές της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Εκεί η Έμιλι αποφάσισε να πετάξει τα ρούχα της και να ποζάρει γυμνή, καλύπτοντας τα απόκρυφα σημεία της.

Το εξώφυλλο του «Beyond Noise» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Έμιλι ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο επαγγελματικό της βήμα: μια νέα σειρά της A24 για το Apple TV+, την οποία θα γράψει, θα παράγει και θα πρωταγωνιστήσει. Η σειρά αναμένεται να εξερευνήσει θέματα ταυτότητας και σύγχρονης μητρότητας, αντλώντας έμπνευση από τις δικές της εμπειρίες ως γυναίκα και μητέρα.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν είναι απλώς μια όμορφη εικόνα του Instagram, αλλά μια γυναίκα που εξελίσσεται μαζί με την εποχή της, χρησιμοποιώντας τη φήμη της ως εργαλείο έκφρασης και πολιτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το περιοδικό.

Πηγή: skai.gr

