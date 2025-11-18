Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone, ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και μουσικός Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Billy Bob Thornton), μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), τονίζοντας ότι παραμένουν στενοί φίλοι, δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους, το 2003.

«Η Αντζελίνα κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί» δήλωσε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου. Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ καλοί φίλοι».

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο χωρισμός τους ήταν «πραγματικά πολιτισμένος», εξηγώντας ότι «απλώς χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός».

Αναφερόμενος στη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης που περιέβαλε τη σχέση τους ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ παραδέχτηκε ότι «ήταν εντελώς εξωπραγματική».

«Όταν γνωριστήκαμε, εγώ ήμουν ο πιο γνωστός. Και όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, για κάποιο λόγο, ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον» είπε.

Θυμήθηκε ότι οι δυο τους «δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά» και όταν το έκαναν, οτιδήποτε έλεγαν «γίνονταν θέμα συζήτησης». Όπως για παράδειγμα, την εποχή που αποκάλυψαν ότι φορούσαν φιαλίδια με το αίμα του ενός με του άλλου, κάτι που έχουν επιμείνει εδώ και καιρό ότι δεν ίσχυε.

«Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα», εξήγησε o Θόρντον. «Ήταν μια ρομαντική ιδέα και αυτό ήταν όλο. Αλλά όταν τελείωσε «γίναμε» βαμπίρ. Ζούσαμε σε ένα μπουντρούμι, πίναμε το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα» πρόσθεσε με χιούμορ.

Σύμφωνα με το E! News, παρ'όλο που ο γάμος με την Τζολί έληξε το 2003, ο ηθοποιός του «Landman», ο οποίος έχει παντρευτεί συνολικά έξι φορές και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, είπε με χιούμορ στους οικείους του τη φράση «τουλάχιστον προσπάθησα».

«Τον αγαπώ ακόμα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είμαι περήφανη που ήμουν γυναίκα του για κάποιο διάστημα», είχε δηλώσει η σταρ του Maleficent στο Entertainment Weekly το 2008.



