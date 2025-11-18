Ο διάσημος ράπερ Eminem κινείται νομικά κατά της αυστραλιανής μάρκας με είδη παραλίας "Swim Shady", ισχυριζόμενος ότι η επωνυμία της μοιάζει πολύ με το "Slim Shady", το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του alter ego του.

Ο Eminem (γεννημένος ως Marshall B Mathers III), κατέθεσε αίτηση ακύρωσης του αμερικανικού εμπορικού σήματος της "Swim Shady", λίγες ημέρες αφότου αυτό χορηγήθηκε από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) τον Σεπτέμβριο.

Στην αίτηση του προς το USPTO υποστηρίζει, ότι η συγκεκριμένη επωνυμία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ενώ αφήνει την ψευδή εντύπωση ότι έχει σχέση με την εταιρεία του με έδρα το Σίδνεϊ, η οποία διαθέτει ομπρέλες για προστασία από τον ήλιο, τσάντες, πετσέτες και ρούχα για την παραλία.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της "Swim Shady", ο Eminem κατείχε τα εμπορικά σήματα "Shady" και "Shady Limited" στην Αυστραλία, αλλά όχι το επίμαχο "Slim Shady" για το οποίο κατέθεσε αίτηση τον Ιανουάριο του 2025.

Πλέον, η νομική διαμάχη έχει επεκταθεί και στην Αυστραλία. Ο Eminem υποστηρίζει ότι η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, παραβίασε τα δικαιώματα του εμπορικού του σήματος στη χώρα.

«Η "Swim Shady" είναι μια αυστραλιανή εταιρεία που δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει τους ανθρώπους από τον έντονο ήλιο της χώρας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της, Τζέρεμι Σκοτ (Jeremy Scott) σε κοινή του δήλωση με τη συνεργάτιδά του, Ελίζαμπεθ 'Αφρακοφ (Elizabeth Afrakoff) στον Guardian Australia.

«Θα υπερασπιστούμε την πολύτιμη πνευματική μας ιδιοκτησία. Δεδομένου ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις», συμπλήρωσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.