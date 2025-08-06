Η Μπιγιονσέ (Beyoncé) μας έδειξε τις απίστευτες καμπύλες της καθώς πόζαρε για μια «καυτή» νέα καμπάνια της Levi's, λίγες μέρες μετά τα «πυρά» που δέχτηκε η Σίντνεϊ Σουίνι για την καμπάνια της American Eagle.

Η 43χρονη τραγουδίστρια, εκτός από «ζουμερές» καμπύλες, διαθέτει και πλούσιο στήθος, το οποίο ανέδειξε φορώντας ένα βαθύ ντεκολτέ τζιν μπουφάν, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και δαντέλα. Ολοκλήρωσε το «look» με ένα ταιριαστό τζιν που τόνιζε τη σιλουέτα της, ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια ξανθιά περούκα αλά Μέριλιν Μονρόε.

Και πώς προέκυψε ξαφνικά το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη καμπάνια; Μα, φυσικά μετά από όσα έχουν συμβεί με την καμπάνια της American Eagle και τη Ρεπουμπλικανή Σίντνεϊ Σουίνι. Αν και η ηθοποιός αποδείχτηκε «χρυσωρυχείο», αφού υπήρξε άνοδος έως και 25% στη μετοχή της εταιρείας, οι θαυμαστές και οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σιώπησαν. Χαρακτήρισαν την καμπάνια ως «ρατσιστική» και «προπαγανδιστική» και τα υπόλοιπα είναι γνωστά…

Σε μια περίοδο που οι πωλήσεις δεν πήγαιναν καλά, η Σουίνι έφερε την άνθιση, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις και η ομάδα του μάρκετινγκ προβλέπει πως θα είναι η πιο δυναμική χρονιά των τελευταίων ετών για το brand. Σε αυτή την πορεία της προς την κορυφή της δημοφιλίας, η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει να μην ενδιαφέρεται καθόλου για την κουβέντα που γίνεται για την ίδια. Ήδη οι θαυμαστές έχουν αρχίσει να συγκρίνουν τις δύο διαφημίσεις, αλλά το αποτέλεσμα θα κριθεί στα έσοδα των εταιρειών.

