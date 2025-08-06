H Κρις Τζένερ… με 6 δάχτυλα: Άλλο ένα «πετυχημένο» photoshop (φωτό)

Η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) έγινε αντικείμενο κριτικής μετά την εμφάνιση μια φωτογραφίας στην οποία φαίνεται να έχει έξι δάχτυλα ποδιών. Τις εικόνες, μάλιστα, «ανέβασε» η μαμά Καρντάσιαν μετά το γεύμα για τα 91α γενέθλια της μητέρας της στο Μπέβερλι Χιλς. Η 69χρονη Τζένερ φόρεσε ένα κομψό φόρεμα Oscar de la Renta, το οποίο συνδύασε με μια χρυσή τσάντα και σανδάλια. Κι εκεί ακριβώς έγινε το λάθος. Για την ακρίβεια η «ντίβα» Κρις Τζένερ -λατρεύει το photoshop- «πείραξε» τις φωτογραφίες, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί με έξι δάχτυλα ποδιών.
Οι οξυδερκείς θαυμαστές της εξέφρασαν την απορία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Έχεις 6 δάχτυλα;», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Έχει 6 δάχτυλα στα πόδια ή έχω τρελαθεί;».
Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για αποτυχημένο photoshop. Σε μια διαφήμιση του 2019, για τη συνεργασία τους στον τομέα των αρωμάτων, η Κιμ Καρντάσιαν και η Κάιλι Τζένερ επικρίθηκαν για το ίδιο ζήτημα. Εκπρόσωπος της Κιμ είχε αποδώσει τότε την «ψευδαίσθηση» στη γωνία του ποδιού...
