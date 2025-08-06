Η Μέγκαν Μαρκλ γιορτάζει τα 44α γενέθλιά της: «Σβήνω τα κεράκια μιας υπέροχης ημέρας»

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου, πλαισιωμένη από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε ένα ζεστό στιγμιότυπο από την ιδιαίτερη ημέρα, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή τούρτα της, διακοσμημένη με κίτρινα άνθη ιβίσκου, και απηύθυνε ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους πιο κοντινούς της ανθρώπους: «Σβήνω τα κεράκια μιας υπέροχης μέρας και ευχαριστώ τον σύζυγό μου, τους φίλους και την οικογένειά μου που την έκαναν τόσο ξεχωριστή. Σε όλους εσάς που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά μου στέλνετε καθημερινά την αγάπη σας - σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ξέρετε ότι τη νιώθω και την εκτιμώ», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συγκίνησή της για τη συνεχή στήριξη που λαμβάνει από το κοινό.

Πολυτελής έξοδος στο Funke του Μπέβερλι Χιλς

Για τη γιορτή των γενεθλίων της, η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε το διάσημο εστιατόριο Funke στο Μπέβερλι Χιλς, ένα χώρο υψηλής γαστρονομίας που ανήκει στον γνωστό σεφ Έβαν Φάνκε (Evan Funke).

Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία, αποκαλύπτοντας πως ήταν «ένα από τα πέντε καλύτερα γεύματα της ζωής της» και ευχαρίστησε θερμά τόσο τον σεφ όσο και όλη την ομάδα του Funke για την «ξεχωριστή γευστική εμπειρία» που της προσέφεραν, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

