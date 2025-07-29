Η περιοδεία της Beyoncé, «Cowboy Carter Tour», που μόλις ολοκληρώθηκε είναι η πιο επιτυχημένη κάντρι όλων των εποχών, σύμφωνα με το Billboard. Με βάση τα δεδομένα από το Boxscore του Billboard, οι 32 συναυλίες της περιοδείας της Beyoncé της απέφεραν 407,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πουλήθηκαν 1,6 εκατομμύρια εισιτήρια. Στην έκθεση δεν αναφέρεται ποιος είναι ο καλλιτέχνης της κάντρι που είχε έως τώρα το ρεκόρ της περιοδείας με τα περισσότερα έσοδα.

Η Beyoncé κατέγραψε 579,8 εκατομμύρια δολάρια έσοδα από την προηγούμενη περιοδεία, «Renaissance World Tour». Είναι πλέον η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αμερικανίδα καλλιτέχνς (άνδρας, γυναίκα, σόλο ή συγκρότημα) με δύο περιοδείες που ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Τα συγκροτήματα που είχαν ανάλογα έσοδα είναι οι Coldplay, οι Rolling Stones και από τραγουδιστές ο Ed Sheeran.

Η Beyoncé κατέρριψε επίσης τα ρεκόρ της πιο επιτυχημένη μαύρης καλλιτέχνιδας και της πιο επιτυχημένης καλλιτέχνιδας R&B. Σύμφωνα με το Boxscore ισοφάρισε ή κατέρριψε 47 ρεκόρ. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την περιοδεία με συναυλία στο Λας Βέγκας το περασμένο Σάββατο.

Στη Νέα Υόρκη, η Beyoncé πούλησε συνολικά 250.000 εισιτήρια και οι εισπράξεις έφθασαν τα 70,3 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση της MetLife στην ιστορία, και γίνεται επίσης η πιο κερδοφόρα συναυλία σε στάδιο σε μία περιοδεία. Στο Λονδίνο τα έσοδα ανήλθαν σε 61,6 εκατομμύρια δολάρια με πωλήσεις 275.000 εισιτηρίων.

Με ιστορία σχεδόν 40 ετών, όλα τα δεδομένα του Boxscore βασίζονται σε στοιχεία που παρέχονται στο Billboard Boxscore από διάφορες πηγές του κλάδου. Η αναφορά είναι προαιρετική και ορισμένοι καλλιτέχνες, χώροι εκδηλώσεων και διοργανωτές επιλέγουν να μην δημοσιεύουν δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

