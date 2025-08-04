Η Ρεπουμπλικανή Σίντνεϊ Σουίνι: Το sex symbol της Αμερικής που αποθεώνει ο Τραμπ και πώς έγινε «σημαία» της antiwoke ατζέντας…

«Sydney Sweeney has the Perfect Jeans». Αυτό το σλόγκαν επέλεξε η American Eagle για να διαφημίσει τα τζιν της. Μάλιστα, διάλεξε το ιδανικό πρόσωπο για την καμπάνια της, τη γυναίκα που είναι το sex symbol των ΗΠΑ, τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ χάρηκε, αφότου έμαθε πως η διάσημη ηθοποιός είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, μια αποκάλυψη που ήρθε τη στιγμή που «προοδευτικοί» χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεσπούν εναντίον της, χαρακτηρίζοντας τη νέα της καμπάνια για τζιν ως «ρατσιστική» και «προπαγανδιστική».

«Α, τώρα λατρεύω τη διαφήμισή της», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One στην Πενσιλβάνια. «Δεν θα το είχα φανταστεί, αλλά χαίρομαι που μου το είπατε. Αν η Σίντνεϊ Σουίνι είναι Ρεπουμπλικανή, τότε η διαφήμισή της είναι φανταστική», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «New York Post», η 27χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» και του «White Lotus» είναι, σύμφωνα με επίσημα εκλογικά μητρώα, εγγεγραμμένη στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα της Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Σε μία από τις διαφημίσεις, η 27χρονη ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας μόνο τζιν ρούχα και περπατά προς μια μεγάλη αφίσα με τη δική της εικόνα. Εκεί, σβήνει τη λέξη «Genes» με λευκή μπογιά και τη διορθώνει γράφοντας «Jeans».

Σε άλλο βίντεο, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν παντελόνι της, ενώ ακούγεται μια φωνή να εξηγεί πώς τα γονίδια επηρεάζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών. Στο τέλος, με το χαρακτηριστικό της βλέμμα προς την κάμερα, λέει: «Τα τζιν/γονίδια μου είναι μπλε». Επειδή οι δύο λέξεις στα αγγλικά έχουν την ίδια προφορά, δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δύο εννοεί. Η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς προβληματική, ιδιαίτερα στο TikTok, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι η διαφήμιση υπονοεί πως κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια, παρουσιάζονται ως ανώτερα, κάτι που παραπέμπει σε ιδεολογίες φυλετικής υπεροχής («λευκής φυλής»).

Ωστόσο, η Σουίνι αποδείχτηκε χρυσωρυχείο για την American Eagle, μιας και από την περασμένη Πέμπτη που κυκλοφόρησε η καμπάνια για τη φθινοπωρινή κολεξιόν, υπήρξε άνοδος έως και 25% στη μετοχή της εταιρείας, με τη συνολική αξία της να ανεβαίνει κατά 1 δισ. δολάρια. Σε μια περίοδο που οι πωλήσεις δεν πήγαιναν καλά, η Σουίνι έφερε την άνθιση, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις και η ομάδα του μάρκετινγκ προβλέπει πως θα είναι η πιο δυναμική χρονιά των τελευταίων ετών για το brand.

Σε αυτή την πορεία της προς την κορυφή της δημοφιλίας, η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει να μην ενδιαφέρεται καθόλου για την κουβέντα που γίνεται για την ίδια. Ούτε και το ότι μπορεί να γίνει «σημαία» της antiwoke ατζέντας... Επίσης, η εταιρεία υπερασπίστηκε την ηθοποιό και τη δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας.

🔥🚨BREAKING: American Eagle put up a massive billboard of Sydney Sweeney’s Jean campaign in Times Square amid thousands of liberals requesting her cancelation. pic.twitter.com/pu1xHKpwyt — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 4, 2025

