Life: Συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του άνδρα που σκοτώθηκε στη συναυλία των Oasis

Ταυτοποιήθηκε ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για τον Λι Κλέιντον (Lee Claydon), κηπουρό στο επάγγελμα από το Μπόρνμουθ, ο οποίος φέρεται να έπεσε από την πάνω κερκίδα του σταδίου εν μέσω του πλήθους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο πατέρας του, μιλώντας στον Guardian, τόνισε πως ο γιος του ήταν «φανατικός» οπαδός του συγκροτήματος και ότι «ολόκληρη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη» από την απώλεια. Τον περιέγραψε ως «σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη» που «αγαπούσε το παιδί του».

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που του άρεσε να είναι με την οικογένειά του... είχε τα πάντα. Είμαι τόσο συντετριμμένος», δήλωσε ο πατέρας του Λι Κλέιντον, καταγράφοντας το βαρύ πένθος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λι βρισκόταν στη συναυλία μαζί με τον αδελφό και τα ανίψια του. Όπως ανέφερε, είχε καταναλώσει μερικές μπίρες όπως και πολλοί θεατές της εκδήλωσης, ωστόσο δεν υπήρξε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Προβληματισμός για τις συνθήκες στο στάδιο

Ο πατέρας του Λι Κλέιντον επισήμανε επίσης: «Ο κόσμος έχει πει απαίσια πράγματα, αλλά ήταν απλώς ένα ατύχημα». Πρόσθεσε πως «υπήρχαν μπίρες παντού, πιθανότατα γλίστρησε, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις μεταλλικές μπάρες» υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των περιστάσεων του θανάτου του γιου του.

Παράλληλα, μεγάλη κινητοποίηση έχει σημειωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωτοβουλία του αδελφού του Λι, Άρον, που δημιούργησε σελίδα στη πλατφόρμα GofundMe. Ο στόχος είναι η στήριξη της συντρόφου του Λι, Αμάντα, και του γιου του, Χάρι, με τις δωρεές να έχουν ήδη ξεπεράσει τις 14.800 λίρες.

Ο αδελφός του Λι έγραψε μεταξύ άλλων: «Η οικογένειά μας είναι σε σοκ και παλεύει να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή και την απροσδόκητη απώλεια. Ο Λι ήταν ένας στοργικός οικογενειάρχης που αποτελούσε πρότυπο για τον γιο του ενώ ήταν αγαπητός σε όλη την οικογένεια... θα μας λείψει πάρα πολύ».

Έκκληση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για πληροφορίες

Η Μητροπολιτική Αστυνομία Λονδίνου συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό και καλεί κάθε πολίτη που ήταν παρών ή διαθέτει βίντεο ή φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο σχετικά με το συμβάν, να επικοινωνήσει με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.