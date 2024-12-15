Ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκε ξανά με τις πρώην του Τζένιφερ Λόπεζ και Τζένιφερ Γκάρνερ για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους να παίζουν σε μια σχολική παράσταση την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, οι τρεις ηθοποιοί πήγαν να υποστηρίξουν την κόρη της Γκάρνερ και του Άφλεκ, τη 15χρονη Σεραφίνα, και την κόρη της Λόπεζ, τη 16χρονη Έμμε, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, κατά τη διάρκεια της παράστασης στο Λος Άντζελες.

Ben Affleck, Jennifer Lopez and Jennifer Garner Attend Same School Play | Click to read more 👇 https://t.co/IfS7sjy0oP — TMZ (@TMZ) December 14, 2024

Ο 52χρονος ηθοποιός πήγε στη σχολική εκδήλωση φορώντας ένα σκουρόχρωμο κοστούμι, ενώ η πρώτη πρώην σύζυγός του επέλεξε ένα τζιν παντελόνι και ένα μαύρο σακάκι. Η τραγουδίστρια, η οποία εθεάθη να κρατά ένα μπουκέτο λουλούδια, φόρεσε ένα μακρύ, λευκό παλτό με γούνινο περίγραμμα στο λαιμό, ένα κόκκινο τοπ, τζιν και τακούνια.

Δεν είναι σαφές αν η Γκάρνερ, η Λόπεζ και ο Άφλεκ αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους, αλλά αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο ότι ο ηθοποιός συνομίλησε με την Έμμε πριν φύγει.

Μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι η ποπ σταρ «κοίταζε με λατρεία» καθώς ο εν διαστάσει σύζυγός της μιλούσε με την έφηβη.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ βρίσκονται στη μέση του διαζυγίου τους. Στις 20 Αυγούστου, η 55χρονη Λατίνα σταρ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον πρωταγωνιστή του «Gone Girl» μετά από δύο χρόνια γάμου.

Ο Άφλεκ περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του με την Γκάρνερ και τα τρία τους παιδιά τη 18χρονη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον 12χρονο Σάμιουελ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.