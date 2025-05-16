Η αστρονομική περιουσία των Μπέκαμ αποκαλύφθηκε αφού οι Sunday Times δημοσίευσαν την ετήσια Rich List τους, τη λίστα με τους 350 πλουσιότερους διάσημους της Βρετανίας.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτώρια Μπέκαμ μπορεί να στενοχωριούνται αυτή την περίοδο με το διαζύγιο του γιου τους Μπρούκλιν αλλά σίγουρα τα μηδενικά στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα τους κάνουν να χαμογελάνε.

Ο συνδυασμένος πλούτος του ζευγαριού υπολογίζεται στα 500 εκατομμύρια λίρες (593.62 εκατ. ευρώ δηλαδή), έχοντας αυξηθεί σημαντικά από πέρσι.

The Beckhams' astronomical net worth is revealed in the latest Rich List amid their ongoing feud with eldest son Brooklyn and wife Nicola Peltz https://t.co/nz28dRmGgu — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 16, 2025

Το ζευγάρι είδε τα οικονομικά του να εκτοξεύονται κατά 53 εκατομμύρια ευρώ και φέτος ανέβηκε 24 θέσεις στη λίστα.

Το ζεύγος Μπέκαμ φιγουράρει πλέον στην 273η θέση - από την 350η (τελευταία δηλαδή) που ήταν πέρσι.

Ο διάσημος ποδοσφαιρικός αστέρας και η πρώην Spice Girl έκαναν για πρώτη φορά το ντεμπούτο τους στη λίστα το 2002 με καθαρή περιουσία 35 εκατομμυρίων λιρών (41.55 εκατ. ευρώ) εκείνη την εποχή.

