Η Jenna Ortega συνδύασε το νέο curved lob κούρεμά της με το θρυλικό φόρεμα της Carrie Bradshaw

Παρουσίασε το νέο της κούρεμα μαζί με ένα vintage φόρεμα Dior με μοτίβο εφημερίδας, γνωστό από το Sex and the City  

Jenna Ortega

Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή, ως celebrity, και να γίνεις αυτόματα η πιο cool παρουσία εκεί έξω. Πρώτον: να φορέσεις ένα vintage φόρεμα που όλοι αναγνωρίζουν από το Sex and the City. Δεύτερον: να κόψεις τα μαλλιά σου.

Προφανώς, το ένα είναι πιο εύκολο από το άλλο, αυτά τα φορέματα δεν είναι και τα πιο προσιτά. Αλλά τα πιο cool κορίτσια στο Χόλιγουντ τα καταφέρνουν μια χαρά. Η Keke Palmer το έκανε πρώτη, φορώντας ένα πολύχρωμο στράπλες φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1996 του Jean Paul Gaultier (“Cyberbaba”), το οποίο φορούσε η Carrie στη 2η σεζόν, επεισόδιο 10. Τώρα, ήρθε η σειρά της Jenna Ortega.

