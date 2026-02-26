Μπάρμπρα Στρέιζαντ σε Τζένιφερ Άνιστον: Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη τώρα

Έναν ιδιαίτερα γλυκό φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεφύλασσε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην Τζένιφερ 'Ανιστον, με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της ηθοποιού. Η θρυλική σταρ δεν έκρυψε τη χαρά της για την προσωπική ευτυχία που βιώνει η 'Ανιστον στο πλευρό του Τζιμ Κέρτις. Μάλιστα η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που δημοσιεύματα θέλουν τη σταρ της σειράς «Friends» να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της.

«Αγαπητή Jen, Χρόνια Πολλά με καθυστέρηση. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Barbra», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η κορυφαία τραγουδίστρια, συνοδεύοντας τις ευχές της με ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στην 30ή τελετή απονομής των Βραβείων SAG το 2024.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι εθεάθη την περασμένη Παρασκευή να επισκέπτεται ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, γεγονός που φούντωσε τις φήμες για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Το ακίνητο βρίσκεται σε ένα ιστορικό κτίριο 16 ορόφων χτισμένο το 1925, σε απόσταση αναπνοής από τη λίμνη του Central Park. Παράλληλα, ο Κέρτις έχει θέσει προς πώληση το δικό του σπίτι στο Μανχάταν, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η 'Ανιστον μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τα γενέθλια του Κέρτις, στο οποίο τον αγκάλιαζε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμέ μου».

Οι πρώτες φήμες είχαν ξεκίνησει το περασμένο καλοκαίρι όταν ο φακός τους εντόπισε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Αμάντα 'Ανκα και Έιμι Σούμερ.

