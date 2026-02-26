Η Λουπίτα Νιόνγκο μιλά για τη μάχη με τα ινομυώματα: «Έχω πάνω από 50»

Η Λουπίτα Νιόνγκο μίλησε ανοιχτά για την οδυνηρή εμπειρία της με τα ινομυώματα της μήτρας, με αφορμή την έναρξη μιας νέας εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα ινομυώματα ή λειομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται στο τοίχωμα της μήτρας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και αποτελούν μία πολύ συχνή γυναικολογική πάθηση.

Η 42χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 2014, την ίδια χρονιά που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος», και θυμάται πως εκείνη την περίοδο ένιωθε πολύ μόνη και φοβισμένη.

Για μία ολόκληρη δεκαετία, πάλεψε με αυτή την εξουθενωτική πάθηση, κατά την οποία σχηματίζονται μη καρκινικοί όγκοι στη μήτρα. Τα ινομυώματα μπορεί να προκαλέσουν βαριές και επώδυνες περιόδους, πόνο στην κοιλιά ή τη μέση, συχνή ανάγκη για ούρηση, δυσκοιλιότητα, καθώς και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των ινομυωμάτων της, ωστόσο η ανακούφιση αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς αυτά επανεμφανίστηκαν σύντομα. Όπως αποκάλυψε, σήμερα έχει διπλάσιο αριθμό ινομυωμάτων σε σχέση με όσα είχαν αφαιρεθεί, με το μεγαλύτερο να έχει «το μέγεθος ενός πορτοκαλιού». Μοιράστηκε δημόσια την κατάστασή της για πρώτη φορά πέρυσι και ανέφερε ότι το να μιλήσει ανοιχτά «την έκανε να νιώθει λιγότερο μόνη», καθώς της έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες γυναίκες που βιώνουν την ίδια εμπειρία.

Πλέον, εργάζεται ενεργά για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα ινομυώματα και για την προώθηση καλύτερων θεραπευτικών επιλογών. Συμμετέχει στο Ίδρυμα για την Υγεία των Γυναικών (Foundation for Women’s Health), στο πλαίσιο του οποίου δημιούργησε την εκστρατεία «Make Fibroids Count», διαθέτοντας 200.000 δολάρια για την έρευνα λιγότερο επεμβατικών θεραπειών. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με γυναίκες μέλη του Κογκρέσου για την προώθηση νομοσχεδίων που επεκτείνουν την έρευνα γύρω από την πάθηση, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι «ο πόνος είναι απλώς μέρος της γυναικείας φύσης».

Μιλώντας στην εκπομπή «Today Show», η Λουπίτα Νιόνγκο εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ένιωθε έντονη ντροπή και βαθιά μοναξιά στην αναζήτηση θεραπείας. «Ένιωσα ντροπή. Τι έκανα για να τα προκαλέσω; Ένιωσα πολύ μόνη και φοβισμένη για την αναπαραγωγική μου υγεία», θυμάται.

Μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, ο γιατρός της την προειδοποίησε ότι «ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι να ξαναμεγαλώσουν». Πράγματι, οι όγκοι επανήλθαν, μαζί με τα επώδυνα συμπτώματα. Όπως αποκάλυψε, την πρώτη φορά αφαιρέθηκαν 23 ινομυώματα, ενώ πριν από δύο χρόνια οι γιατροί της είπαν ότι έχει πλέον πάνω από 50. Η ίδια εξήγησε ότι οι γιατροί συχνά χρησιμοποιούν φρούτα για να περιγράψουν το μέγεθος των ινομυωμάτων στους ασθενείς: «Μπορεί να σου πουν ότι το ινομύωμα έχει το μέγεθος ενός σταφυλιού. Το μεγαλύτερο δικό μου έχει το μέγεθος ενός πορτοκαλιού».

Παραδέχτηκε επίσης ότι είναι διχασμένη ως προς το αν θα υποβληθεί σε μυομεκτομή, επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται τα ινομυώματα με διατήρηση της μήτρας, λόγω των κινδύνων που ενέχει για τη γονιμότητά της, αλλά και της πιθανότητας να χρειαστεί νέα χειρουργική επέμβαση στο μέλλον. «Αντιμετωπίζω τις ίδιες επιλογές: χειρουργική επέμβαση ή να ζήσω με τον πόνο», δήλωσε η ηθοποιός της ταινίας «A Quiet Place: Day One». «Δεν είμαι έτοιμη να πάρω αυτή την απόφαση. Είναι αρκετά επεμβατική και αποτελεί μεγάλη απειλή για τα αναπαραγωγικά μας όργανα».

Ωστόσο, η ηθοποιός τόνισε ότι το να μοιραστεί την ιστορία της την ενδυνάμωσε και την ενθάρρυνε, ενώ ταυτόχρονα παρακίνησε και άλλες γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά, ώστε η πάθηση να πάψει να θεωρείται ασήμαντη από την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα. «Το να μιλάς ανοιχτά έχει τεράστια δύναμη», ανέφερε. «Βρήκα μια κοινότητα. Ένωσα τις δυνάμεις μου με γυναίκες που δίνουν αυτή τη μάχη εδώ και πολύ καιρό. Το να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες, κάνουμε αυτό το ζήτημα αναπόφευκτο και το αντιμετωπίζουμε με θάρρος».

Πηγή: skai.gr

