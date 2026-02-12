Ένα φιλί γεμάτο αγάπη: Η Τζένιφερ Άνιστον γιόρτασε τα γενέθλιά της στην αγκαλιά του Τζιμ Κέρτις

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Τζένιφερ Άνιστον με τον πιο ρομαντικό τρόπο, στην αγκαλιά του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις. Η αγαπημένη ηθοποιός έγινε 57 χρόνων και ο «γκουρού του έρωτα» δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια μια τρυφερή στιγμή τους.

Ο 50χρονος υπνοθεραπευτής του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία το ζευγάρι φιλιέται με κλειστά μάτια, αποπνέοντας οικειότητα και αγάπη. «HBD MY», έγραψε λιτά στη λεζάντα, αφιερώνοντας την ανάρτηση στη σύντροφό του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άνιστον ακύρωσε τα σχέδιά της για ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων στο Λονδίνο.

Ο Κέρτις μοιράστηκε επίσης μια δεύτερη, πιο αυθόρμητη φωτογραφία του ζευγαριού από χαλαρές στιγμές σε πολυτελές γιοτ. Εκεί, οι δυο τους φαίνονται να γελούν ξέγνοιαστα, απολαμβάνοντας τη θέα του απέραντου γαλάζιου.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Σοβαρά, το τέλειο ζευγάρι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Είστε τόσο τυχεροί που βρήκατε ο ένας τον άλλον». Δεν έλειψαν και πιο ποιητικά σχόλια, όπως: «Πλήρης ενεργειακή εναρμόνιση -θα γεράσετε μαζί».

Η σχέση τους έγινε επίσημη στο Instagram τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις. Τότε, η Άνιστον είχε μοιραστεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα κόκκινο emoji καρδιάς. Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν το καλοκαίρι του 2025, όταν τους είδαν μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Πρόσφατα, ο Κέρτις μίλησε για τη σχέση τους στην εκπομπή «Today», αποκαλύπτοντας ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. «Μιλάγαμε για πολύ καιρό και γίναμε στενοί φίλοι», ανέφερε, προσθέτοντας πως είναι μαζί «σχεδόν έναν χρόνο». Όταν ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν παρατήρησε ότι κοκκινίζει μιλώντας για την Άνιστον, εκείνος απάντησε χαμογελώντας: «Σίγουρα».

Jennifer Aniston’s BF Jim Curtis reveals how they met and says the romance "took a long time" to blossom! pic.twitter.com/RuUXWvaE8i — ExtraTV (@extratv) January 26, 2026

Πηγή: skai.gr

