Η Μισέλ Ομπάμα «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για όλα. Η πρώην Πρώτη Κυρία προκάλεσε αίσθηση όταν δεν παρέστη στη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο αφότου ήταν απούσα και από την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, όπου θα καθόταν δίπλα στον Τραμπ.

Αν και η απουσία της από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το νέο έτος πυροδότησε φήμες για πικρία, σκάνδαλα, ακόμη και για χωρισμό με τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα, η ίδια λέει τώρα ότι ήταν απλώς «η σωστή επιλογή για μένα».

Στο επεισόδιο της 23ης Απριλίου του podcast της, «IMO With Michelle Obama and Craig Robinson», που συνδιοργανώνει με τον αδελφό της, - η Ομπάμα και η καλεσμένη Taraji P. Henson - η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή στο προσκήνιο και τις επικρίσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύρες γυναίκες.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έλεγα όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Έπρεπε να υποθέσουν ότι ο γάμος μου διαλύεται», δήλωσε η Ομπάμα για τα πρωτοσέλιδα γύρω από την ορκωμοσία και τις σόλο εξόδους του συζύγου της. «Χρειάστηκε να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να μην κάνω αυτό που θεωρούσαν σωστό, αλλά να κάνω αυτό που ήταν σωστό για μένα. Αυτό δεν ήταν εύκολο», ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η απόφασή της για την ορκωμοσία Τραμπ

Η Μισέλ Ομπάμα εξήγησε ότι έπρεπε να «ξεγελάσει» τον εαυτό της για να ακολουθήσει την επιθυμία της να μην πάει στην ορκωμοσία, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα είχε τίποτα να φορέσει αν άρχιζε να αισθάνεται την πίεση να παραστεί.

«Ξεκίνησε με το να μην έχω τίποτα να φορέσω», είπε η Ομπάμα για τη στιγμή που οριστικοποίησε την απόφασή της. «Σκέφτηκα, αν δεν πρόκειται να πάω σε αυτό το πράγμα, πρέπει να το πω στην ομάδα μου. Δεν θέλω καν να έχω έτοιμο ένα φόρεμα, σωστά; Επειδή είναι τόσο εύκολο να πω απλά ας κάνω το σωστό». Αν η ομάδα της δεν της ετοίμαζε ένα φόρεμα, ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη.

Η παρακολούθηση εκδηλώσεων χωρίς τον σύζυγό της ή το αντίστροφο, όλα συνδέονται με τις προσπάθειες της Μισέλ να εξασκήσει την «τέχνη του να λες όχι» όταν νιώθεις ότι είναι η σωστή απόφαση.

«Είναι ένας μυς που πρέπει να ‘’χτίσεις’’», εξήγησε για τη φιλοσοφία της. «Και νομίζω ότι υποφέραμε, επειδή είναι σχεδόν σαν να αρχίσαμε να προπονούμαστε αργά στη ζωή μας. Εγώ μόλις τώρα αρχίζω να τον χτίζω», είπε με έμφαση.

Η ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της Μισέλ Ομπάμα

Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η Μισέλ Ομπάμα αποφάσισε να «τσαλακωθεί» και να βγάλει προς τα έξω την πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της.

«Θέλω οι κόρες μου, θέλω οι νεαρές γυναίκες εκεί έξω να αρχίσουν να εξασκούνται σε διαφορετικές στρατηγικές για να λένε όχι», τόνισε. «Πρέπει να δείχνω ακόμα στους ανθρώπους ότι αγαπώ τη χώρα μου, ότι κάνω το σωστό, ότι ακόμα και μπροστά σε πολλή υποκρισία και αντιφάσεις, το μόνο που κάνω είναι να διατηρώ αυτόν τον τρελό πήχη που μας έβαλαν οι μητέρες και οι γιαγιάδες μας».

Στα χρόνια που πέρασαν από τότε που η ίδια και η οικογένειά της έφυγαν από τον Λευκό Οίκο το 2017, η Ομπάμα δήλωσε ότι έχει κάνει βαθιά θεραπεία για να ανακαλύψει πώς την επηρέασε η εμπειρία αυτή.

«Τα καταφέραμε. Βγήκαμε ζωντανοί», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Ελπίζω να κάναμε τη χώρα περήφανη. Τα κορίτσια μου, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Αλλά τι συνέβη σε μένα;», αναρωτήθηκε. «Η θεραπεία με κάνει να βλέπω το γεγονός ότι, ίσως, τελικά είμαι αρκετά καλή», πρόσθεσε.

Η Henson συμφώνησε, λέγοντας ότι, συχνά, οι γυναίκες γίνονται «αμορτισέρ» για τους ανθρώπους στη ζωή τους και αναλαμβάνουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε. «Έπρεπε να απορροφήσεις τους κραδασμούς για τον σύζυγό σου, για τα παιδιά σου, για τη μαμά σου, για την οικογένεια, για τους αγαπημένους σου, εξαιτίας όλης αυτής της δημοσιότητας. Αυτό δεν είναι δίκαιο για εσάς», σημείωσε η ηθοποιός. «Σας χειροκροτώ. Χαίρομαι που φροντίζετε τον εαυτό σας με τον τρόπο που πρέπει», είπε απευθυνόμενη στη Μισέλ Ομπάμα.

Και πράγματι δεν ήταν μια εύκολη πορεία για τη Μισέλ, η οποία αντιμετώπισε αυξημένο επίπεδο κριτικής κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο ως η πρώτη -και, μέχρι σήμερα, μοναδική- μαύρη Πρώτη Κυρία.

Τόσο η ίδια όσο και η Henson επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι, ως μαύρες γυναίκες, έχουν συνηθίσει να τις χαρακτηρίζουν «θυμωμένες» ή «πικρόχολες» με το παραμικρό.

«Το πρώτο πράγμα που είπε μία γυναίκα δημοσιογράφος ήταν ότι ήμουν πικρόχολη. Ότι ευνούχιζα τον σύζυγό μου, απλώς προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να πω την αλήθεια για το πώς είναι η ζωή. Και μετά σε χαρακτηρίζουν ως θυμωμένη, ξέρετε, επειδή μιλάς δυναμικά ή με πάθος για κάτι, ακόμη και αν είναι στο πλαίσιο μεγάλης χαράς και υπερηφάνειας. Η πρώτη ‘’ταμπέλα’’ που μας βάζουν ως μαύρες γυναίκες είναι ότι είμαστε θυμωμένες», πρόσθεσε η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής.

Πηγή: skai.gr

