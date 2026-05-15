Μισέλ Φάιφερ: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της και λάμψη που αψηφά τον χρόνο

Η Μισέλ Φάιφερ έκανε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό του συζύγου της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, και θύμισε γιατί παραμένει μία από τις πιο γοητευτικές παρουσίες του Χόλιγουντ. Η 68χρονη σταρ βρέθηκε στο Λος Άντζελες, στην προβολή της σειράς «Margo’s Got Money Troubles».

Η ηθοποιός εμφανίστηκε κομψή και ανεπιτήδευτη, ωστόσο αυτό που σχολιάστηκε ήταν η νεανική της όψη, με πολλούς να αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό της.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η «Daily Mail», η Μισέλ Φάιφερ στηρίζεται σε μια ομάδα ειδικών στο Λος Άντζελες -αισθητικό, colorist και γυμναστή- οι οποίοι ειδικεύονται σε πιο φυσικές προσεγγίσεις ομορφιάς. Η ίδια φέρεται να αποφεύγει προϊόντα με σκληρά χημικά, να διαβάζει προσεκτικά τις ετικέτες πριν χρησιμοποιήσει οτιδήποτε στο δέρμα της και να προτιμά οργανικές επιλογές τόσο στην περιποίηση όσο και στη διατροφή της. Κατά την ίδια πηγή, αποφεύγει επεξεργασμένες τροφές, αντιβιοτικά και γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, επιλέγοντας ψάρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους βιολογικής προέλευσης.

Παρότι γύρω από την εμφάνισή της δημιουργούνται συχνά τίτλοι για «μυστικά αντιγήρανσης», η ίδια η ηθοποιός έχει δώσει κατά καιρούς μια πολύ πιο απλή απάντηση. Σε παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση είχε πει ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κόλπο: σωστή διατροφή, άσκηση και ύπνος. Όπως είχε εξηγήσει, όταν δεν δουλεύει και αφήνει τον εαυτό της πιο ελεύθερο, όταν δεν τρώει σωστά ή πίνει περισσότερο κρασί, αυτό φαίνεται. Με άλλα λόγια, η εικόνα της δεν βασίζεται σε ένα «θαυματουργό» προϊόν, αλλά σε συνέπεια.

Secret to Michelle Pfeiffer's youthful glow revealed as star, 68, is wrinkle-free in rare photo with husband of 33 years https://t.co/Y5k7jJi8tZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 14, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.