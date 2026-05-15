Η φετινή λίστα πλούτου των «Sunday Times» μοιάζει περισσότερο με χάρτη μιας Βρετανίας που αλλάζει πρόσωπο: ποδόσφαιρο, μόδα, κρυπτονομίσματα, μουσική και πολιτική συναντιούνται σε ένα κλαμπ όπου τα ποσά ζαλίζουν.

Ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ γράφει ιστορία ως ο πρώτος Βρετανός αθλητής που μπαίνει στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων, με την κοινή περιουσία του ίδιου και της Βικτόρια Μπέκαμ να αποτιμάται πλέον στα 1,185 δισ. λίρες. Πρόκειται για εντυπωσιακό άλμα σε σχέση με τα 500 εκατ. λίρες που τους απέδιδε η περσινή λίστα.

Η εκτόξευση της οικογενειακής περιουσίας των Μπέκαμ δεν οφείλεται μόνο στη διαχρονική εμπορική αξία του ονόματός τους. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η επένδυση του Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Ίντερ Μαϊάμι, η αξία της οποίας έχει ενισχυθεί μετά την παρουσία του Λιονέλ Μέσι, αλλά και το μεγάλο αναπτυξιακό πρότζεκτ γύρω από το νέο γήπεδο της ομάδας στο Μαϊάμι. Την ίδια ώρα, η Βικτόρια Μπέκαμ βλέπει τον ομώνυμο οίκο μόδας της να αφήνει πίσω τα δύσκολα χρόνια, με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 100 εκατ. λίρες.

Η χρονιά ήταν ήδη συμβολική για τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ, για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Η νέα του θέση στη λίστα πλούτου έρχεται να ολοκληρώσει μια πορεία που ξεκίνησε από τα γήπεδα και κατέληξε σε ένα παγκόσμιο brand με επενδύσεις, παραγωγές, χορηγίες, ακίνητα και προϊόντα ευεξίας.

Στην κορυφή της λίστας, πάντως, δεν βρίσκεται ο Μπέκαμ, αλλά η οικογένεια Hinduja. Μετά τον θάνατο του Gopi Hinduja, η οικογένεια διατηρεί την πρώτη θέση για 4η συνεχόμενη χρονιά, με περιουσία 38 δισ. λίρες, αυξημένη από τα 35,3 δισ. λίρες της προηγούμενης χρονιάς. Η αυτοκρατορία της εκτείνεται από την αυτοκινητοβιομηχανία και την ενέργεια μέχρι τις τράπεζες, την υγεία, τα ακίνητα και τις υποδομές.

Το άλλο μεγάλο όνομα της φετινής λίστας είναι ο Νικ Στορόνσκι, συνιδρυτής της Revolut, ο οποίος ανεβαίνει στην έβδομη θέση με περιουσία 16,4 δισ. λίρες. Η άνοδός του είναι τόσο εντυπωσιακή ώστε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της λίστας, η προσωπική του περιουσία αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 25,8 εκατ. λίρες την ημέρα από την περσινή κατάταξη. Η εκτόξευση συνδέεται με νέα χρηματοδότηση που αποτίμησε τη Revolut περίπου στα 75 δισ. δολάρια.

Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Άλεξ Γκέρκο, ο μαθηματικός πίσω από την πλατφόρμα συναλλαγών XTX Markets, με περιουσία περίπου 16 δισ. λίρες και μέση ημερήσια αύξηση σχεδόν 19,9 εκατ. λιρών τον τελευταίο χρόνο. Ο Νικ Στορόνσκι και ο Άλεξ Γκέρκο, και οι δύο γεννημένοι στη Μόσχα αλλά πλέον Βρετανοί πολίτες, έχουν δημοσίως καταδικάσει την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και έχουν αποποιηθεί τη ρωσική υπηκοότητα.

Στη φετινή λίστα μπαίνει δυναμικά και ο Κρίστοφερ Χάρμπορν, ο επιχειρηματίας και επενδυτής στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος εμφανίζεται στην έκτη θέση με εκτιμώμενη περιουσία 18,2 δισ. Λίρες.

Οι αδελφοί Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ κάνουν επίσης θορυβώδη είσοδο στη λίστα, χάρη στην τεράστια εμπορική επιτυχία της περιοδείας επανένωσης των Oasis. Η κοινή τους περιουσία αποτιμάται στα 375 εκατ. λίρες, μετά από 41 συναυλίες σε 17 πόλεις και μια περιοδεία που έσπασε ρεκόρ πωλήσεων, αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Στους νεοεισερχόμενους της χρονιάς βρίσκεται και ο Τάισον Φιούρι, ο οποίος εμφανίζεται στη λίστα των πλουσιότερων κάτω των 40 ετών με περιουσία 162 εκατ. λίρες. Μπροστά του βρίσκονται καλλιτέχνες όπως ο Εντ Σίραν, με 410 εκατ. λίρες, ο Χάρι Στάιλς, με 235 εκατ. λίρες, και η Adele, με 172 εκατ. λίρες, ενώ στη λίστα φιγουράρουν επίσης η Ντούα Λίπα και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Πηγή: skai.gr

