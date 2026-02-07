Μάθιου Μακόναχι: Η ακμή στην εφηβεία και η θεραπεία που την έκανε ακόμα χειρότερη…

Ο Μάθιου Μακόναχι γύρισε πίσω σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, αποκαλύπτοντας πώς η ακμή της εφηβείας του -και μια κακή συμβουλή περιποίησης- παραλίγο να του αφήσουν μόνιμα σημάδια.

Ο 56χρονος σταρ του Χόλιγουντ μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία που πέρασε ως έφηβος, όταν η κατάσταση της επιδερμίδας του επιδεινώθηκε δραματικά εξαιτίας ενός προϊόντος που του πρότεινε η μητέρα του, Μαίρη Κάθλιν «Κέι» Μακόναχι. Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του τον ενθάρρυνε να χρησιμοποιεί ένα προϊόν, το οποίο η ίδια προωθούσε επαγγελματικά.

«Ως έφηβος που νοιαζόταν για την εμφάνισή του, την άκουσα. Άρχισα να βάζω το συγκεκριμένο προϊόν στο πρόσωπό μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Το αποτέλεσμα; Περισσότερα σπυράκια», ανέφερε ο ίδιος.

Παρότι ανησύχησε γρήγορα για την αντίδραση του δέρματός του, η προϊσταμένη της μητέρας του τον προέτρεψε να συνεχίσει τη χρήση. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Όταν τελικά επισκέφθηκε δερματολόγο, ο γιατρός του εξήγησε πως το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν κατάλληλο για εφηβικό δέρμα.

«Αυτό είναι για άτομα άνω των 40. Στην εφηβεία το δέρμα παράγει περισσότερο σμήγμα και το λάδι φράζει πλήρως τους πόρους», του είπε. «Τα μάγουλά μου ήταν πρησμένα, γεμάτα κόκκινα σπυράκια, τεράστια λευκά σπυριά και φουσκάλες. Έμοιαζα με άλλον άνθρωπο», αποκάλυψε ο ηθοποιός. Ο γιατρός του είπε πως κινδύνευε να μείνει με ουλές για όλη του τη ζωή.

Ο πατέρας του προσπάθησε να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας λόγω έλλειψης προειδοποιητικής ετικέτας. Μάλιστα, κατέγραψε σε βίντεο τον γιο του να περιγράφει πώς η ακμή επηρέασε την αυτοπεποίθησή του και τις σχέσεις του με τα κορίτσια.

Όμως, όταν ήρθε η ώρα της κατάθεσης, όλα ανατράπηκαν. Ο νεαρός Μακόναχι είχε πλέον καθαρή επιδερμίδα και -το χειρότερο για την υπόθεση- είχε αναδειχθεί ο «πιο όμορφος» στο λύκειό του. Ο δικηγόρος της υπεράσπισης χρησιμοποίησε τον τίτλο εναντίον του και η αγωγή απορρίφθηκε.

Ο ηθοποιός θυμάται τον πατέρα του να αντιδρά με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Ανάθεμά σε, αγόρι μου! Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε 35 με 50 χιλιάδες δολάρια. Και εσύ έπρεπε να πας και να βγεις ο πιο όμορφος! Κατέστρεψες όλη την αγωγή!».

