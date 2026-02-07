Η Λίλι Άλεν «αναστατώνει» το Παρίσι με τα σέξι δαντελένια εσώρουχά της...

Η Λίλι Άλεν «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο Παρίσι, ποζάροντας για μια ιδιαίτερα αισθησιακή φωτογράφιση της Intimissimi, που ανέβασε επικίνδυνα τους παλμούς... Η 40χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε πιο εντυπωσιακή από ποτέ, φορώντας μαύρα δαντελένια εσώρουχα, ενώ ξάπλωνε σε ένα κρεβάτι.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας λιτά στη λεζάντα: «Μια νύχτα στο Παρίσι».

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη φωτογράφισή της για το περιοδικό «ELLE», όπου πόζαρε topless, μιλώντας ανοιχτά για το «τραύμα» που βίωσε μετά την κατάρρευση του γάμου της με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπουρ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια συμμετείχε σε μια σειρά από εντυπωσιακές λήψεις, ανάμεσά τους και μία στην οποία εμφανίζεται γυμνόστηθη, δαγκώνοντας ένα μήλο.

Η Άλεν φαίνεται να μετατρέπει τον προσωπικό της πόνο σε δημιουργική δύναμη. Μετά τη διάλυση του γάμου της και τις καταγγελίες για απιστία, κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το άλμπουμ «West End Girl», ένα έργο που χαρακτηρίστηκε ως «ωμό και αποκαλυπτικό», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη μουσική μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

«Επεξεργαζόμουν πράγματα που συνέβαιναν σε μια ιδιαίτερα τραυματική περίοδο», έχει δηλώσει για τη διαδικασία σύνθεσης. «Είναι ένα πολύ θυμωμένο άλμπουμ – η οργή στρέφεται κυρίως προς άλλους ανθρώπους, όχι προς τον εαυτό μου».

Αφού «ξεκαθάρισε λογαριασμούς» με τον πρώην σύζυγό της μέσα από τη μουσική της, η ίδια δηλώνει έτοιμη να στραφεί και εναντίον προσώπων της μουσικής βιομηχανίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, την εκφόβισαν και την κακοποίησαν στο παρελθόν. Η τραγουδίστρια πιέζει για την κυκλοφορία ενός ακυκλοφόρητου άλμπουμ που γράφτηκε πριν από πέντε χρόνια και περιλαμβάνει τραγούδια που «στοχοποιούν» άνδρες που της φέρθηκαν άσχημα.

Πηγή: skai.gr

