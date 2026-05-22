Ματ Ντέιμον: Αποθεώνει τη Σαρλίζ Θερόν για την «Οδύσσεια» - «Είναι σκληρό καρύδι»

Είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση στο φιλμ «The Legend of Bagger Vance» ο Ματ Ντέιμον και η Σαρλίζ Θερόν ενώνονται ξανά στη μεγάλη οθόνη για τις ανάγκες του νέου έπους του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Με αφορμή τη νέα τους συνεργασία, ο σταρ σχολίασε με δόση χιούμορ την εντυπωσιακή εμφάνιση της Θερόν η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου.

«Δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ο ένας από τους δυο μας. Εκείνη κέρδισε το γονιδιακό λαχείο» είπε χαρακτηριστικά ο Ντέιμον σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Elle και πρόσθεσε: «Είναι ένας άνθρωπος που πάντα υποστήριζα πραγματικά, γιατί αν τη γνωρίζεις, είναι αδύνατον να μην τη στηρίξεις. Είναι μια τρομερή γυναίκα και μια σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός».

Ο διάσημος ηθοποιός εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό του για τον επαγγελματισμό της, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια δύσκολων γυρισμάτων της «Οδύσσειας» σε παραλία του Μαρόκου, η σταρ συνέχισε να εργάζεται παρά την «τεράστια ταλαιπωρία» της.

«Έπρεπε να γυρίσει ορισμένες απαιτητικές σκηνές με ανέμους 50-65 χλμ. την ώρα, που της έριχναν άμμο στα μάτια. Ωστόσο, εκείνη ήταν επαγγελματίας πρώτης γραμμής. Οι τεχνικοί προσπαθούσαν να κρατήσουν προστατευτικά και εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να προχωρήσει το γύρισμα. Παρά την τεράστια ταλαιπωρία της, δεν καταλαβαίνεις το παραμικρό βλέποντας την ταινία» αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Τη γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι από τους ανθρώπους που δεν θα παραπονεθούν ποτέ. Έτσι, όταν τελικά αναγκάστηκε να πει: «Συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά», ήταν θυμωμένη με τον εαυτό της. Πιστεύω ότι αυτό της κόστισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και της λέω: «Σαρλίζ, κανένας δεν θα μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, αυτό είναι παράλογο. Γιατί δεν είπες κάτι νωρίτερα;». Αυτή είναι όμως. Είναι πραγματικά σκληρό καρύδι» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

