Οι γυναίκες της «Οδύσσειας» γίνονται στοιχεία της φύσης στα εντυπωσιακά εξώφυλλα του «Elle»

Οι πρωταγωνίστριες της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν τραβούν όλα τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι μέσα από κάποιο κινηματογραφικό πλάνο, αλλά από τα εντυπωσιακά εξώφυλλα του περιοδικού «Elle». Οι Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν φωτογραφήθηκαν για τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα, ενσαρκώνοντας τα στοιχεία της φύσης: νερό, γη, φωτιά και αέρα.

Τη στυλιστική επιμέλεια των φωτογραφίσεων ανέλαβε ο Λο Ρόουτς, ενώ πίσω από τον φακό βρέθηκε ο Νόρμαν Τζιν Ρόι, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη χολιγουντιανή λάμψη, την υψηλή μόδα και τη μυθολογική ατμόσφαιρα της νέας ταινίας του Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία υποδύεται την Πηνελόπη, βασίλισσα της Ιθάκης, φωτογραφήθηκε ως το στοιχείο του νερού. Μιλώντας στο περιοδικό, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα της συνεργασία με τον Κρίστοφερ Νόλαν, 12 χρόνια μετά το «Interstellar», λέγοντας ότι ήθελε να του δείξει πόσο έχει εξελιχθεί τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ηθοποιός.

Για την Πηνελόπη, η Χάθαγουεϊ εξήγησε ότι την ενδιέφερε να φωτίσει μια λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της. «Τη σκεφτόμαστε ως πρότυπο υπομονής, αλλά εγώ ήθελα να δω την πιο ωμή της πλευρά. Την οργή, το συναίσθημα και το πάθος που κουβαλούσε όλα αυτά τα 20 χρόνια», ανέφερε.

Η Ζεντάγια, που υποδύεται τη θεά Αθηνά, εκπροσώπησε τη γη, σε μια φωτογράφιση με έντονη φυσικότητα και αισθησιασμό. Η ίδια σημείωσε ότι ο ρόλος της Αθηνάς τής ταίριαξε, καθώς από μικρή την αποκαλούσαν «παλιά ψυχή».

Η ηθοποιός έκανε και μια σπάνια αναφορά στον Τομ Χόλαντ, ο οποίος στην ταινία υποδύεται τον Τηλέμαχο, αν και οι δυο τους δεν μοιράζονται σκηνές στην «Οδύσσεια». «Θα μπορούσα να είχα βάλει τα κλάματα, ήμουν τόσο περήφανη», είπε για τη στιγμή που τον παρακολούθησε στα γυρίσματα. Μιλώντας και για τη νέα τους συνεργασία στο «Spider-Man: Brand New Day», πρόσθεσε ότι το να πηγαίνει στη δουλειά με τον καλύτερό της φίλο και άνθρωπο που αγαπά, είναι σαν να επιστρέφει στο σπίτι της.

Η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία ενσαρκώνει την Ωραία Ελένη, μεταμορφώθηκε στο στοιχείο της φωτιάς. Η Νιόνγκο αναφέρθηκε και στις ρατσιστικές αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας. «Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που θέλει να αφηγηθεί. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς θα υπερασπιστώ την επιλογή. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας με νόημα: «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία».

Την τετράδα συμπληρώνει η Σαρλίζ Θερόν, η οποία φωτογραφήθηκε ως ο αέρας. Η Θερόν, την οποία θα δούμε ως Καλυψώ, δήλωσε ότι απόλαυσε την ευκαιρία να παίξει έναν λιγότερο αναμενόμενο χαρακτήρα, μακριά από την τυποποίηση με την οποία συχνά έρχεται αντιμέτωπη στο Χόλιγουντ.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, με την ταινία να αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ στην καριέρα του Νόλαν μετά το «Οπενχάιμερ».

Πηγή: skai.gr

