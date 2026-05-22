Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα περιπολικού που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων, μετά από τροχαίο έλεγχο στην Καλιφόρνια.

Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Νιούμπερι Παρκ. Το νέο υλικό δείχνει την καλλιτέχνιδα στην άκρη του δρόμου, να υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας, πριν οι αστυνομικοί της περάσουν χειροπέδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Σπίαρς φέρεται να είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και πως τα φώτα την ενοχλούσαν, με αποτέλεσμα να μην θέλει να συνεχίσει τα τεστ στο σημείο.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι η τραγουδίστρια είχε κόκκινα μάτια, ασταθές βάδισμα και μπερδεμένη ομιλία, ενώ από το όχημά της φέρεται να αναδυόταν έντονη μυρωδιά αλκοόλ. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στο αυτοκίνητο της Σπίαρς βρέθηκε άδειο ποτήρι κρασιού, ενώ στην τσάντα της εντοπίστηκε φιαλίδιο με χάπια, τα οποία, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, δεν είχαν συνταγογραφηθεί στο όνομά της.

🎥🚨 We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, καθώς αποτυπώνει μία ακόμη δύσκολη δημόσια στιγμή για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία τα τελευταία χρόνια παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για τις αναρτήσεις της μετά το τέλος της πολυετούς δικαστικής επιτροπείας της.

Πηγή: skai.gr

