Η Ιωάννα Τούνη στο κόκκινο χαλί των Καννών και το «χρυσό» πακέτο πολλών χιλιάδων ευρώ που εξασφάλισε

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Ιωάννα Τούνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Cannes Film Festival, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για μόλις 24 ώρες, όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εξασφάλισε εισιτήριο που της έδωσε πρόσβαση στο πολυπόθητο κόκκινο χαλί των Καννών, μια εμπειρία που θεωρείται από τις πιο exclusive στον χώρο της παγκόσμιας showbiz.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δεν αποτελεί ανοιχτή διοργάνωση για το ευρύ κοινό. Πολλοί celebrities ταξιδεύουν στις Κάννες έπειτα από πρόσκληση εταιρειών, οίκων μόδας ή χορηγών που καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που αγοράζουν πανάκριβα “χρυσά” πακέτα πρόσβασης, προκειμένου να περπατήσουν στο διάσημο κόκκινο χαλί και να φωτογραφηθούν δίπλα σε διεθνείς σταρ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικά premium πακέτα μέσω επίσημων συνεργατών, τα οποία προσφέρουν περιορισμένη πρόσβαση σε όσους μπορούν να διαθέσουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το βασικό venue του φεστιβάλ είναι το Palais des Festivals et des Congrès, όπου πραγματοποιούνται οι μεγάλες πρεμιέρες και οι επίσημες Τα ποσά που απαιτούνται για πρόσβαση στο φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Θέσεις μπαλκονιού για μεγάλες πρεμιέρες μπορεί να κοστίζουν περίπου 5.750 ευρώ

VIP red carpet πακέτα με τιμές που περιλαμβάνουν πρόσβαση στο κόκκινο χαλί, φωτογράφηση, προβολές και πάρτι. Οι τιμές κυμαίνονται από €5.750 έως και άνω των €10.000 ανά άτομο και μπορούν να φτάσουν και τις €35,000 ανάλογα με τη θέση (θεωρείο ή πλατεία) και την εκδήλωση (π.χ. Τελετή Έναρξης).

Πολυτελή πακέτα με ιδιωτικά dinners, gala events και αποκλειστικές προσβάσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις 650.000 ευρώ

Η εμφάνιση της Ιωάννα Τούνη στις Κάννες προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τόσο την παρουσία της στο κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός όσο και το υψηλό κόστος που απαιτείται για μια τέτοια εμπειρία. Η ίδια φαίνεται πως κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση στο πολυπόθητο κόκκινο χαλί, πληρώνοντας το πανάκριβο εισιτήριο

